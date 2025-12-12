NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、12月13日の「双子の日」にちなみ「双子キャラクターが印象的なマンガランキング」を発表した。8,725名のマンガを愛するコミックシーモアユーザーの回答により、第1位は、「タッチ 完全復刻版」(小学館)に決定した。調査時期は2025年10月10日～14日。

「双子キャラクターが印象的なマンガランキング」結果発表

12月13日の「双子の日」は、太政官によって「双子の場合は、先に生まれたほうを兄・姉とする」という指令が出されたことに由来している。コミックシーモアでは、この「双子の日」にちなみ、『双子キャラクターが印象的なマンガランキング』に関する調査を実施した。

今回の調査では、双子マンガの不朽の名作「タッチ 完全復刻版」(小学館)が6,188票を獲得し、堂々の首位を飾った。続く第2位には、アニメ化もされた双子の女子高生の悲劇的な運命を描く「海の闇、月の影」(小学館)が1,769票を獲得、第3位には人気俳優によりドラマ化、続編が映画化された「桜蘭高校ホスト部」(白泉社)が選出され、1,311票を獲得した。絆の深さだけではなく、運命に翻弄される複雑な感情を描いた作品も多く、“双子だからこそ生まれる物語”の多彩さが浮き彫りになった。

なお、コミックシーモアでは本ランキングの発表を記念し、第1位～第3位までと番外編の全作品をお得に読めるキャンペーンを12月16日23:59まで開催している。

第1位『タッチ 完全復刻版』(小学館)：6,188票

1981年の連載開始と同時に大人気になったあだち充の代表作「タッチ 完全復刻版」が1位に輝いた。

連載時の単行本の初版は200万部を突破した大人気作品であり、今回の調査でも「双子マンガ元祖的存在だと思うから。」「お互いの事を分かり合っているのがいい。」等といったコメントとともに、双子マンガの王道作品として多数のユーザーから票が集まった。

その他、「双子と言えば!!の金字塔!強烈な印象しかない!双子、野球、幼なじみ、三角関係、そして別れ……どれをとってもエモーショナルでしかないです!!」「かっちゃんの夢を引き継ぐたっちゃんがかっこいい!」等と、野球を題材にした青春ストーリーに魅力を感じるといった声も上がった。

あらすじ

努力という言葉に縁のない兄・上杉達也と、何事にも一生懸命努力する弟・上杉和也。二人は、双子の兄弟。隣の喫茶店「南風」の一人娘・浅倉南とは幼なじみ。三人の「青春」から、目が離せない……!

第2位『海の闇、月の影』(小学館)：1,769票

双子の“表と裏”の関係性を通して、愛と憎しみの紙一重を描いた「海の闇、月の影」がランクイン。

選ばれた理由としては、「今までにないような作品で、内容に衝撃を受けました!」「双子で善と悪にくっきり分かれて敵対するのと、不思議な能力を得る設定に、読み始めた当時夢中になっていたから。」「ホラーのようなミステリーのようないろんな要素が入ったストーリーで当時すごくドキドキしながら読んでいたから。」といった声が寄せられた。

超能力や呪いなどのオカルト要素と少女漫画らしい繊細な感情表現が融合した独特の世界観に引き込まれている読者が多いことが分かりました。

あらすじ

満月の日になると異常な能力を持つ姉妹。体は宙に浮き物体をすりぬける。善と悪!!恋人をめぐる超能力の戦いは?

第3位『桜蘭高校ホスト部』(白泉社)：1,311票

2006年にアニメ化、2011年にドラマ化を果たした、セレブな名門校「桜蘭高校」の「ホスト部」を舞台にした学園コメディ。

選ばれた理由としては、「光と馨、どちらのキャラクターの人格も好ましく思えて感情移入してしまい、主人公のハルヒとの恋模様も前のめりで応援してしまったから。」「2人だけの世界に閉じこもりがちだったが、ホスト部に入ってハルヒや環たちと関わることで、外の世界に心を開いていくところが印象的だった。」など、双子の心の変化に加えて、男女逆転の設定や、恋愛模様が絶妙に絡み合うストーリーに惹かれる読者が多くいることが分かった。

あらすじ

超お金持ち高校・私立桜蘭学院。第三音楽室に迷い込んだ庶民特待生・ハルヒは、「ホスト部」の美麗男子6名と出会う。彼らには関心のないハルヒだったが、部室内の花瓶(800万円!)を割ってしまい、借金返済のためホスト部員になる羽目に…!?

番外編 ※作品名50音順

その他、双子キャラクターが印象的なマンガとして寄せられた回答を紹介する。

『AZUMI－あずみ－』(小学館)

「忍者ものの作品としての完成度が凄かった。」

「時代劇物が好きだから。」

「小山ゆう先生の絵柄には肉感的で官能的な部分もあったり、独特なストーリー展開と相まって、目が離せないから。」

『妖しのセレス』(小学館)

「主人公の双子の前世から続く運命と、壮絶な結末がドラマチックで印象的。」

「運命に翻弄されて必死に闘う2人の姿に目が離せない。」

「前世の因縁と共に兄妹愛があるところ。双子キャラが印象的というだけでなく、異種婚譚を宇宙人という形で表現しているのがすごく面白く感じた。」

『ARISA』(講談社)

「正反対の性格の双子が印象的だった。」

「当時の少女漫画では珍しくシリアスで、小学生だった自分でもドキドキしながら次の展開を待っ ていた、印象深い作品。」

「作画が素晴らしいから。」

『吉祥寺だけが住みたい街ですか?』(講談社)

「ハッキリしているが、互いが主張しても補い合ってもいて、面白い二人だった印象があるから。」

「双子が軽快で面白かったから。」

「双子のパンチあるキャラクター、街の風景や建物の描写、主人公の気持ちの移り変わり、読んでいるだけで魅力的な場所に引っ越しできるワクワク感があるから。」

『結界師の一輪華』(KADOKAWA)

「お互いの事を想いあっているのに、周りの環境のせいで孤独な時間を過ごしていた2人。誤解が溶けてからはより魅力的でいい姉妹だと思えた。」

「互いへの優しさで、対立していたところに好感を持てるから。」

「性格が違う二人だが、お互いに想いあっている所が良い。」

『BASARA』(小学館)

「兄弟の身代わりとして、命をかけて頑張る主人公がすごい。」

「男女で入れ代わるというところにスリルがあり面白さが更に倍増する。バレそうでバレないところがハラハラする。」

「運命と予言に翻弄されながらも、いろんな人に助けられながら道を切り開いていく主人公に生きる知恵と勇気を教えてもらった。」

『双子まとめて『カノジョ』にしない?』(KADOKAWA)

「キャラクターがかわいくて、きゅんとするから。」

「性格の違う双子がひとりの男を好きになって共有するところがいいなと思う。」

「片方が選べないのなら、両方選んでしまおうという感じが良いと思ったから。」

『ミギとダリ』(KADOKAWA)

「シリアスなのにシュールでコミカル。唯一無二の双子漫画。」

「双子モノは比較される内容が多い中、協力して謎解きをしていく物語がいい。」

「絵が綺麗で美しいのにストーリーの不気味さが印象的。」

『黄泉のツガイ』(スクウェア・エニックス)

「世界観やストーリーがしっかりしているから、キャラの存在感にも裏付けがあって魅力的。」

「双子の要素を上手く物語の軸にしているから。」

「ツガイの子達がユニークかつ、話が独創的で面白いから。」

『LOVE SO LIFE』(白泉社)