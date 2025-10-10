J:COMは北海道／札幌市／北海道立女性プラザと共同で、女性の健康課題を企業や社会全体で考えるフェムテックイベント「Meets Femtech! in 北海道」を10月24日に開催する。会場は札幌市中央区の北海道立女性プラザ（かでる2・7）、開催時間は14時～17時。

Meets Femtech! in 北海道

「Meets Femtech!」は過去に6回開催

「Meets Femtech!」は、家族の健康課題に直面したJ:COMの男性社員が発案し、有志社員の自発的な活動によって実現したイベント。2024年3月にJ:COM本社で初めて開催されて以降、関西や九州などの拠点を含めて計6回実施されている。

J:COMがイベント開催前に実施した社内アンケートでは、女性特有の健康課題における不調を感じた社員が約8割に達した一方、フェムテックの認知度は半数を下回ったという。解決手段を知らず、我慢を選ぶ社員も多く、女性が安心して働ける環境づくりの課題が浮き彫りになったとしている。

当日は、J:COM社員によるミニセミナー（14時15分～14時45分／16時15分～16時45分）に加え、北海道と札幌市の若手職員による分野横断型政策プロジェクト「みらい会議」メンバーとのトークセッション（15時00分～15時45分）が予定されている。

共催4者は、フェムテックに触れる機会を通じて、働く女性の健康課題を考えるきっかけとし、関係者のウェルビーイング実現につなげることを目指すとしている。

J:COMでは本事業をサステナビリティ経営の一環と位置づけ、ウェルビーイングの実現や健康経営の推進と結びつけているという。