Mrs. GREEN APPLE大森元貴「頑張れない日があっても全然いいんだよ」「本当につらい日は、ちょっとわがまま言ってお休みしちゃってもいいと思うし」学校が怖い…12歳リスナーに送ったメッセージ

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。12月8日（月）の放送では、学校生活に悩みを抱える12歳の生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。メンバーがそれぞれの学生時代を振り返りました。少し前ですが青森にも今年初の雪が降りました！ 寒くて風邪をひいてしまったけど、嬉しいです！ でも寒くなってきたら、気持ちも凍り、悩みも多くなってきました。私の悩みは、学校が怖いことです。クラスに馴染めないまではいかないけど、教室に入るのが怖いです。つらく苦しい思いをして家に帰り、私は真っ先にミセス先生の曲をたくさん聴き、たくさん泣いてしまいます。ミセス先生は私の大切な存在です。ミセス先生の曲を聴けば、元気になり、嘘じゃない笑顔も出ます！ 私の好きな曲は全部だけど、特に好きなのは「Doodle」と「君を知らない」と「GOOD DAY」です！ 背中を押してくれる大好きな曲です！（青森県 12歳 女の子）若井：「学校が怖い」。大森：でも若井は、めちゃくちゃ学校が楽しかった人じゃん？若井：そうなんだよね。大森：いるよね、そういう……でもさ、これどっちが大半？ 学校に対してちょっと足が重くなっちゃうな、休むまではいかない、不登校までは行かないけど、毎日「行くの嫌だ……」って言いながら行っている子と、若井みたいに本当に生粋に「（学校）最高！」って言って学校に行っている子たちと、どっちが大半？藤澤：前者じゃない？大森：そうだよね！藤澤：まあ、後者ですら時期によるときはあると思うし。みんな明るく振る舞っているだけで……っていうところもあるとは思うけど。大森：若井はどうだったの？若井：俺はもう100パーセント楽しんでた！藤澤：最高！ 素敵だね（笑）。若井：楽しくて仕方がなかったよ！大森：そんなに何が楽しかったの？若井：やっぱり、友達に会うこととかもそうだし……給食も楽しかったしなぁ。藤澤：給食が楽しいって、最高じゃん（笑）！若井：休み時間も楽しみだったし。大森：マジでこれ、才能だよね！若井：りょうちゃん（藤澤）としてはどうなの？「学校が嫌だな」っていう時期とかあった？藤澤：部活とかに対して、そういう瞬間がすごくあって。でも、本当にあれなんだけど……マジで当時の僕は「SCHOOL OF LOCK!」を聴いて布団にこもっていて。携帯の掲示板で書き込みができるんだけど、当時、そういうときにはじめて同い年の違う環境の人たちの"声"みたいなものを見て、このモヤモヤした気持ちっていうのを、みんながそれぞれ別の環境で「僕はこういうのがつらい」とか言っているのが、「（悩みを抱えているのは）自分だけじゃないんだ！」って。大森：もう、「SCHOOL OF LOCK!」ってそれなのよ！藤澤：そう！ だから、もちろん自分の学校の環境の見つめ直しにもなったし、「ここが全てじゃないんだな」っていう捉え方になれたかな。大森：本当にそう。コミュニティってさ、10代って本当に変動していくし、もっともっといくと、先輩・後輩とか、多くの社会勉強が始まっていくじゃない。そこで気持ちが揺れ動くとかストレスがかかるのって、言葉を選ばずに言うと、すごく自然なことで。そこにどれくらい順応して適用していくか。ハートの強い、幹が太い子っていうのはすごく順応していくんだけど、繊細な子とかっていうのは、どうしても負荷がかかるじゃない。だから自然なことなんだけど、りょうちゃんが言ったように、本当にいろんな人がいて、「SCHOOL OF LOCK!」とかをきっかけにして、自分の居場所とか、拠り所とかっていうのを再確認するとか。すごく大事なことだなって思う。若井：大事だね。大森：でも、12歳のころの自分を呼び起こすためにローディング時間が必要っていうことに、ちょっと俺はショックだね！若井：必要だった、めちゃくちゃ（笑） もう17年前だもんね！大森：12歳よ？ 俺が楽曲を作ったの。若井：そうじゃん！ ちょうど。大森：そりゃあ多感よ。でも、そういう子がミセスを聴いて頑張ってるって嬉しいね。頑張れない日があっても全然いいんだよ。なんか本当に嬉しいな。本当につらい日っていうのは、ちょっとわがまま言ってお休みしちゃってもいいと思うし。藤澤：そうだよ。若井：ですね。大森：楽しく過ごしてくれ！ 本当に。