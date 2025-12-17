A.B.C-Z五関晃一 人生を変えた“親友の一言”とは？「自分だったら、友達だけ受かったら“なんでお前なんだよ！”って思うはずなんですよ」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送は、4人組グループ・A.B.C-Z（エービーシーズィー）の五関晃一（ごせき・こういち）さんがゲストに登場。事務所オーディションを受けることになった転機などについて語っていただきました。

1985年生まれ、東京都出身の五関さん。2012年、A.B.C-ZのメンバーとしてDVD「Za ABC～5stars～」でデビュー。グループでは振付を担当し、舞台やドラマ、バラエティ番組などで幅広く活動中です。

◆親友の一言でオーディション参加を決意

こっちのけんと：はじめましてですけども、ご活躍は拝見しております！

五関：こちらこそですよ！

こっちのけんと：ダンスがお上手、TikTokではサングラスをかけてらっしゃって。振り付けもめっちゃ面白いです！

五関：ありがとうございます！

こっちのけんと：この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間＝モーメントを伺っていきます。五関さんの1つ目のモーメントは？

五関：「1998年頃 入所」です。

こっちのけんと：事務所に入ったということですよね？

五関：そうですね。やっぱり転機って言われたら、まずここになるかなあ。

こっちのけんと：当時は何歳ぐらいですか？

五関：たしか中学2年になるぐらいですね。

こっちのけんと：何かきっかけがあったんですか？

五関：僕はもう、典型的に“姉が（事務所に履歴書を）送った”タイプなんです。小学校5年生のときに、姉が当時「8時だJ」（テレビ朝日系）という番組を観ていまして。

こっちのけんと：存じ上げております。

五関：そのエンディングで募集していたので、「事務所に送るから」と言われました。

こっちのけんと：事前に確認はあったんですね（笑）。

五関：家族団らんのあとだったので、パジャマ姿で写真を撮られました（笑）。

こっちのけんと：写真もそのときに!?

五関：そして送ったんですけど、それから何の音沙汰もなかったんですよ。当時、僕には常に一緒にいた親友がいたんですけど、その子がKinKi Kids（現・DOMOTO）にどハマりしていたんですね。

こっちのけんと：そうなんですね！

五関：僕が初めて買ったCDは、そいつと割り勘で買った「硝子の少年」でした。

こっちのけんと：割り勘でって珍しい（笑）！

五関：そいつが小学校6年生ぐらいのときに「1回送ろうぜ！」って言ってきたんですけど、僕はすでに5年生の時点で姉が送って、音沙汰がなかったから「嫌だよ」って断ったんです。

こっちのけんと：なるほど。

五関：だけど、親友は中学に上がったら引っ越すことになっていて、中学が別になると決まっていたんです。それで「小学校卒業の思い出を残したい」ってことで、事務所に履歴書送ることになりました。

こっちのけんと：「一緒にどっかに行こう！」とかいう話ではなかったんですね。

五関：はい。僕は昔送った履歴書が落ちてると思ってたので、本当に嫌だったんです。だから、クラスの仲のいいイケメンを誘って3人で応募しました（笑）。そうしたら、僕だけオーディションの案内が来て。

こっちのけんと：えっ！

五関：自分としては思い出作りで送っただけなので、（自らオーディションを受けに行かなくても）まあ、いっかと。オーディションの日もその親友と遊んでいたんですけど、姉が来て「今日はオーディションの日だろ！」って言われて。だけど、俺としては気まずいし、親友の前で言ってほしくないから「いや、いいよ」って返したんです。そうしたら、母親を連れて来て。

こっちのけんと：ほう！

五関：勝手に母親は僕の味方だと思ってたんですけど、「オーディションは人生勉強になるから」と。当時、湘南（神奈川）に住んでいたんですけど、「東京に行く機会なんてないから、行くだけ行ってこい」と言われました（笑）。そうしたら、親友が「俺の分も頑張ってきてよ！」と言ったんですよ。

こっちのけんと：いい奴～！

五関：当時小6ですよ。すごくないですか？ 自分だったら、友達だけ受かったら「なんでお前なんだよ！」って思うはずなんですよ。

こっちのけんと：絶対思っちゃいますよ。

五関：そう言われて初めて「わかった」とオーディションに行ったんですね。

番組では他にも、Kis-My-Ft2（キスマイフットツー）のデビュー時に感じていた思いなどについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT