「今はリハビリに集中」ダルビッシュ有、39歳での引退検討か！？　米公式…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手が、自身の将来が不透明であることを認め、このまま現役引退することを示唆した。米公式サイト『MLB.com』が報じている。

ダルビッシュは長年メジャーリーグで栄光を築いてきたが、ここ最近は怪我に悩まされるシーズンが続いていた。

[sp_ad]

今季は肘の炎症により故障者リスト入り（IL）し、約4カ月の長期離脱を経験している。

復帰後、最終的に15試合の先発で5勝5敗、防御率5.38、奪三振68をマークしたが、昨季よりも成績は落ちていた。

今季終了後には右肘の靭帯再建手術を受け、2026シーズンをほぼ全休することが確定している。

パドレスとの契約は2028年まで残っているが、復帰時期が見通せないことで、引退説が浮上していた。

そんな中、同メディアによると、サンディエゴのロナルド・マクドナルド・ハウスのチャリティーイベントに出席したダルビッシュが「今はリハビリの最中なので、正直投球のことを深く考えてはいません。

ただ腕のリハビリに集中しています。

もし復帰したいという気持ちが湧いてきて、マウンドに立てると感じられたら、その時に目指します。

でも、今はそこまで考えていません」と語り、現時点では明言を避けている。

それを踏まえ、同メディアは「この世代で最も輝かしい投手キャリアの一つが、ついに幕を閉じる可能性は十分にあり得る」と伝えている。

【関連記事】

【了】