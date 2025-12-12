バンダイは、『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』とJAM HOME MADEがコラボしたアクセサリー「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン×JAM HOME MADE コンテニュータイバー」(11,000円)を発売している。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けている。予約受付の終了は12月15日23時まで、2026年2月発送予定。

作中で各話のラストに印象的に使われている矢印のアイコン「←To Be Continued」をジュエリー・アクセサリーに落とし込んだタイバー。着用する人を選ばない、ジェンダーレスシルバージュエリーとして仕上げている。

SNSでは「高いがほしい 吉良ネクタイと合わせたい これでジョジョラー紳士に、そして波紋戦士やスタンド使いと引かれ合いたい」「これめっちゃ欲しいけど、ネクタイなんて最近は年1でしかつけてないしな……」と"欲しい"という声多数。なかには「これ用のヘアピン欲しい作ってくれないかな?ww」と、ネクタイを普段着けないかたからの声も。

毎回次の展開が気になるタイミングで出てくる「←To Be Continued」アクセサリー、さりげない"ジョジョ好き"アピールにはもってこいのアイテムかもしれません。

(C) LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会