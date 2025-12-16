コカ･コーラシステムは12月15日、「コカ･コーラ」当たり付ボトルを全国で発売した。

「コカ・コーラ」当たり付ボトルが登場

対象のコカ･コーラのラベルをめくり、裏面に2本のボトルのカンパイマークが現れたら、スマートフォンでスキャン。毎日先着5000名にCoke ONドリンクチケットが当たる。

対象製品は、「コカ･コーラ」350ml PET、500ml PET、700ml PET、1.5L PET、「コカ･コーラ ゼロ」350ml PET、500ml PET、700ml PET、1.5L PET、「コカ･コーラ ゼロカフェイン」350ml PET、700ml PET、1.5L PETで、対象製品がなくなり次第終了となる。応募期間は2025年12月15日～2026年2月15日23:59まで。

「コカ･コーラ」当たり付ボトル350ml PET

「hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026」に協賛

hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026

同社は、ホロライブ所属タレント60名が参加するカウントダウンライブ「hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026」にも協賛する。今年はすべてホロライブのオリジナル楽曲で構成される予定で、2025年12月31日23:00頃より、ホロライブ公式YouTubeチャンネルで配信される。なお、本番組は事前収録したものとなる。