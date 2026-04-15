クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活にすっかり定着した「キャッシュレス決済」。日常のさまざまな場面で使われる一方で、「あるある」と感じるような小さな戸惑いや気づきに出会うことも少なくありません。そんなキャッシュレス決済にまつわる身近な体験を、漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とあるユーザーの体験とは?

【漫画】キャッシュレスのベテラン勢が会計前にやりがちな行動とは……

キャッシュレス・ベテラン勢の動き……!

経済産業省によると、2024年のキャッシュレス決済比率は堅調に上昇し、42.8%(141.0兆円)と政府目標である4割を達成しました。内訳を見ると、クレジットカードが82.9%(116.9兆円)、デビットカードが3.1%(4.4兆円)、電子マネーが4.4%(6.2兆円)、コード決済が9.6%(13.5兆円)となっています。こうした広がりを背景に、私たちの生活の中でもキャッシュレス決済はますます身近な存在になっていくと考えられます。今後も比率の上昇や環境整備の動きが続いていくのか、注目されます。