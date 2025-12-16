今日は2025年12月16日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>おとめ座（乙女）：8月23日～9月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じられる最高の運気！どんな考えや意見にも、すばらしい一面があるのだということを忘れないで。共感の言葉が、運気を最大限に生かすポイントです。
-
恋愛運：☆☆☆☆
何を言えば喜ばれるのか、どうすれば相手の心に響くのか、そういうことを今日のあなたは的確に感じ取ることができます。実際に行動に移すと、これから先の進展がとてもスムーズになるはず。優しい雰囲気を絶やさないでください。
-
金運：☆☆☆
自分よりも経済的なゆとりがある人とも、そうではない人とも、決して比べないようにしてください。それを意識していると、思いがけない人との会話の中で、お金を殖やすためのチャンスが舞い込んできそうな運気です！
-
仕事運：☆☆☆
立場や意見に関係なく親切にすると、あなたの評判や評価が大きくUPする運気です。ソリが合わない人にも、真心を注いでみて。一方で、親しい仕事仲間には、少しワガママになる可能性もありますが、素直に謝れば信頼が深まります。
-
健康運：☆☆☆
健康に関しての有力な情報が手に入る日になりそう。友人との会話やインターネット、雑誌などアンテナを張り巡らせてみてください。あなたが普段気になっていた情報が今日なら見つかるかもしれません。
- ラッキーアイテム：ディフューザー
- ラッキーカラー：パステルイエロー
<2位>おうし座（牡牛）：4月20日～5月20日
-
総合運：☆☆☆☆☆
あなたが望んでいる人生を歩むための、人間関係が広がりそうな日です。信頼や尊敬の気持ちを抱いている目上の人には、どんどん甘えていってください。何かをお願いしたり、教えてもらったりすることが、特にオススメ！
-
恋愛運：☆☆☆
「どうしてほしいのだろう？」「何を望んでいるのだろう？」と、相手の気持ちを察するのは、今日はほどほどでOK。それよりも、あなたがしたい話をし、あなたが望むことを提案して。自然に理解し合える部分が増えていくはずです。
-
金運：☆☆
｢欲しい｣という衝動と｢必要ない｣という理性がぶつかり合う金運。ただ、そういう日だという心構えがあれば、無駄遣いせずに1日を過ごせるはずです。一方、信頼や尊敬をしている人から食事などに誘われたら、迷わずお金を使ってOK。
-
仕事運：☆☆☆
｢この程度でいいか｣と雑な仕事をせず、最後まで丁寧にやり抜くことができる運気。こんな日は、苦手なことや面倒な業務に時間をかけてみて。仕事への自信が深まりそう。休憩中は、気分を切り替えて思い切りリラックスするのもポイント。
-
健康運：☆☆☆☆☆
今日のあなたは気力と活力に溢れ、他者に元気を与えられるでしょう。元気のない友人がいたら、あなたから飲み会や遊びに誘ってみてください。人気運も上昇中なので、あなたのことをとても信頼してくれ、さらに良い関係になれるでしょう。
- ラッキーアイテム：鍵
- ラッキーカラー：マゼンタ
<3位>さそり座（蠍）：10月24日～11月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
一生懸命に取り組んでいることや、これから始めたいことについて、力を貸してくれる人が現れそうな日です。「こんなことをしたい」「これが目標」と、照れずに周りに話してみてください。そして、お願いするときは素直さを忘れずに。
-
恋愛運：☆☆☆☆
思いやりを見せると、あなたの輝きが何倍にも増していきます！出会ったばかりの相手でも、長年付き合っている恋人でも「何をすれば喜んでもらえるか」と考えてみて。そして、思いついたらすぐに行動に移すといいでしょう。
-
金運：☆☆☆
日頃からあなたをかわいがってくれている人が、食事をごちそうしてくれたり、価値のある物を譲ってくれたりしそうな日です。素直に喜ぶことが、相手にとっても何より嬉しいのだと考えて。お金に関する知識やヒントももらえるでしょう。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
積極的に発言するほど、あなたの実力を生かすチャンスが大きくなる仕事運です！なじみのある人たちに対しても、面接や取引などで初対面の人に対しても、堂々と自分を打ち出してください。聞き役のときはたくさんうなずくのがポイント。
-
健康運：☆☆☆
日々のストレスから高価な物を衝動買いしてしまいそう。また、人間関係など日々のイライラが溜まって落ち込みやすい日でもあります。ストレスの発散には映画鑑賞など出費を抑えられるものがオススメです。
- ラッキーアイテム：スピーカー
- ラッキーカラー：ホワイト
<4位>おひつじ座（牡羊）：3月21日～4月19日
-
総合運：☆☆☆☆
誰かと考えが食い違ったときこそ、魅力的になれる日です。よくよく考えれば、相手の意見にも一理あることに気づくでしょう。最初から「相手を尊重しよう」と心に決めておくことが、コミュニケーションをスムーズにして輝きを増す秘訣。
-
恋愛運：☆☆☆☆
あなたのちょっとした親切が、相手の心を大きく動かす日。片想いが実ったり、恋人と将来の話ができたりするかも。復縁の可能性もあります。出会ったばかりの相手でも「これをしてあげたい」と感じたら、すぐに行動して。
-
金運：☆☆☆☆☆
願ってもないお金や、お金につながる人脈が舞い込んでくる嬉しい運気です！まずは、楽しいことやいい気分になれることをして過ごして。そして、人と話すときは得意分野の話題を出すなど、個性をアピールしましょう！
-
仕事運：☆☆
急ぎの仕事や今日中にするべきことを、何よりも優先してください。するとその後、仕事仲間に心から喜んでもらえる協力ができる運気です。力を貸すときには目立とうとせず、サポート役に徹するのが大きなポイント。
-
健康運：☆☆☆☆
やる気があり、1日が早く感じられる日です。やりたいことがどんどん実行に移せるでしょう。ただ少し周りが気になってイライラしてしまうことがありそうです。お気に入りの音楽などを聴いて自分の世界に没頭すると良いでしょう。
- ラッキーアイテム：漆器
- ラッキーカラー：ローズピンク
<5位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆☆
理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。
-
恋愛運：☆
相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「何の魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。
-
金運：☆☆☆☆
これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。
-
仕事運：☆☆☆
｢ここまでできるようになりたい｣という理想が高まる日です。同時に、｢今の自分は足りない…｣とも感じるかもしれませんが、落ち込まなくてOK。今日気づいたことに真剣に取り組めば、能力も評価もグンとUPしていくでしょう！
-
健康運：☆
体力が追い付かず、つまらないミスをおかしてしまいそう。また、ミスをした自分を強く責めてしまい、自己嫌悪に陥ってしまうかもしれません。周囲はあなたの頑張りを理解しているので、今日は甘えてみてはいかがでしょうか。
- ラッキーアイテム：カレンダー
- ラッキーカラー：ネイビー
<6位>てんびん座（天秤）：9月23日～10月23日
-
総合運：☆☆☆
テキパキとリズムよく動くことができて、身体を動かすほど頭の回転も速くなる日。細かい計画を立てるよりも、まずは動き始めてしまうと〇。すると、自然と頭の中が整理されていきます。明るい声で挨拶をするのも、幸運のカギ。
-
恋愛運：☆☆☆
今日は大胆に行動したくなるかも。しかし、しばらく静かに考えて「もしもこうなったら、こうしよう」と、先のことを想定すると〇。そうすれば、恋の幸せが大きくなるでしょう！相談をするなら、恋愛経験豊富な友達を選んで。
-
金運：☆☆☆
人と一緒にいるとお金を使いたくなったり、誰かに何かをプレゼントしたくなったりと、人付き合いでの出費がありそうな日。経済状況を全体的に確認してから予算を立てれば、喜ばれる上に自分自身も納得するお金の使い方ができます。
-
仕事運：☆☆☆☆
あなたならではのセンスや知識、経験を生かして大活躍できそうな仕事運！人よりも得意だと思うことに関しては、堂々と自分の考えを伝えて。また、高めの目標を掲げることも大切。そして、苦手なことは周りを褒めたり頼ったりしましょう。
-
健康運：☆☆
今日のあなたは職場で期待され、大きな仕事を任してもらえるかもしれません。しかし、スタミナが足りず思った通りに進められないでしょう。いつでも栄養が取れるようにバックにパンなどを忍ばせておきましょう。
- ラッキーアイテム：電卓
- ラッキーカラー：カーキ