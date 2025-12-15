きゃりーぱみゅぱみゅ振付師 MAIKO 初対面の印象は「目を全然合わせてくれなかった」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。今回の放送では、プロダンサー・コレオグラファーのMAIKOさんをゲストにお迎えしてお届けしました。MAIKOさんは、プロダンサー、そしてコレオグラファーとして活躍中。国内外のイベント出演やアーティストのバックダンサーを務める他、振付師としても活動しており、きゃりーぱみゅぱみゅの「つけまつける」「CANDY CANDY」「ファッションモンスター」をはじめ、数多くの振り付けも担当しています。「意外とMAIKOさんのこれまでのことって知らない部分もあったりするので、今日はいろいろとお話をお伺いできたら嬉しいです」ときゃりーも期待を膨らませます。まずは、きゃりーが「唯一無二」と断言するMAIKOさんのダンスから。斬新なポージングや見たこともない「独学性」はどこで育まれていったのかを伺うと、原体験は映画だといいます。小中高の頃から休みがあれば映画ばかり観ていたというMAIKOさん。劇中の俳優の仕草や「視線の持っていき方とか、世界観の作り方とかは映画からの影響が大きいかもしれない」と振り返ります。プロのダンサーになるうえで、試験みたいなものがあるのかについては「言ったもん勝ち！」と答えます。「運が良かったというか、巡り合わせが良かったのかなっていうのは思う。例えば、ダンスを始めて1年ぐらいでコンテストで優勝したり、（TRFの）SAMさんのダンス番組（RAVE2001）で優勝したりとかして、そこから名前が徐々に広まってお呼びがかるようになったりとか。でも好きでやっていたっていうのが一番大きいと思う」数多くのアーティストのバックダンサーを務めてきたMAIKOさんですが、お仕事をしてきたなかで印象深いアーティストを挙げてもらうと、まず全国ツアーというものに初めて帯同したのが松浦亜弥さんだったそうで、他にもSowelu（ソエル）さん、MISIA（ミーシャ）さんのお名前も。特にMISIAさんとのお仕事は「半年ぐらい一緒に全国を回って、本当に勉強になった」と言います。きゃりーとの仕事はデビューシングル「つけまつける」から。初めて会ったときは「なんか目を全然合わせてくれなかった。今でもシャイなんだと思うけど、“あ、なんか思ってたんと違う”って感じだった」ときゃりーの第一印象を振り返ります。デビューシングルを契機に、2人のコラボは続くことに。ここできゃりーぱみゅぱみゅの振り付けの創作方法について伺うと、きゃりーの楽曲からはストーリーが毎回見えてくるそうで、「（振付を考える際に）曲の歌詞を1回書いてみるのね。書くことで私のなかで曲が絵本みたいに組み込まれていくというか、次第に絵が見えてくるの。“きゃりーちゃんだったらこんな感じかな”“こんな風にふわっと踊ってくれるかな”とか、世界観をどう表現してくれるのかなって想像する」。ポイントとしては「歌詞のそのままを表現する」のが、きゃりーぱみゅぱみゅの振り付けのセオリーとのことでした。ゲストが背中を押された作品を紹介するコーナーで、MAIKOさんが挙げたのは「しょっちゅう聴いております」という、B'zの楽曲「太陽のKomachi Angel」。なんでも“朝の目覚めの1発”に聴くそうです。「子供たちが学校へ行かなきゃいけないのに、なかなか起きてくれないわけですよ。で、この曲をちょっとだけ爆音でかけて、子どもの手を取って、私が勝手に振り付けたダンスを一緒に踊らせるんですよ。そうすると、寝ぼけながら“エンジェル！”って合いの手を入れてくれるの」と微笑ましいエピソードも披露してくれました。MAIKOさんは、きゃりーのダンスの先生でもありながらママの先輩でもあるということで、仕事と子育ての両立で大切なことを伺ってみると「無理はしないこと」と即答します。昔はなかなかうまくいかなかったそうですが、「今は余裕を持って子育てをしながら、お仕事を（可能な範囲で）最後までやり遂げられる責任を常に考えながらやらせてもらっている。結果、丁寧に（子どもにも仕事にも）向きあえていると思う」との発言に「それはちょっと私も学びですね」とうなずくきゃりー。そして、話はMAIKOさんのお子さんのダンススキルにも及びます。MAIKOさんの長男が、お父さんのKITEさん（日本を代表するポッパーの一人）のダンス映像をYouTubeなどで見続けた結果、ほぼ独学でポッピングができるようになったのだとか。しかも大会では優勝経験も！ これにはきゃりーも「DNAすご！」と驚きます。「私も家ではうるさいぐらいずっと踊っているからね」と生活環境について触れると、きゃりーも「自分の子どもも0歳でフェスの現場に来ていたり、ワンマンも観ていたりするので、音楽にすごい反応するんですよね。だからそういう環境にいたりすると、子供がどう育っていくのか本当に楽しみですよね」と納得の様子でした。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChaperZero_JFN