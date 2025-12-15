コクヨはこのほど、キングジム、サンスター文具、ゼブラと共同で実施した「他社メーカーのおすすめ文具」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は10月16日～24日、各社の開発担当者141人を対象に行われた。

開発者が選んだおすすめ他社の文具一覧

同調査では、対象者が自社商品を除く他社商品の中からイチオシの商品をメーカーごとに1商品ずつ選定。

「買ってよかった! これ買いたい! 注目文具」「推し活に使いたい"推し活文具"」「学生時代にほしかった"勉強はかどり文具"」の3部門に分けて、各社の第1位を発表した。ランクインしたアイテムは、王道の売れ筋商品から話題の新商品まで幅広いラインアップとなった。

買ってよかった! これ買いたい! 注目文具

「買ってよかった! これ買いたい! 注目文具」の各社の第1位は、コクヨ「ソフトリングノート」(税抜370円)、キングジム「ラベルライター『テプラ』」(税抜1万円)、サンスター文具「ウカンムリクリップ」(税抜600円)、ゼブラ「ブレン」(税抜150円)という結果に。

コクヨ「ソフトリングノート」は、金属ではなく、樹脂でできたコクヨ独自開発のソフトリングを使用したノート。360度折り返せて省スペースで使用できるというリングノートの良さはそのままに、当たっても痛くない、バッグの中でかさばらない形状が特長。

同商品について、ゼブラ社員からは「リングノートは、カバンの裏地や一緒に入れている財布や名刺入れに金具の傷がつくので持ち運ぶ時に気を遣いましたが、これはリングがやわらかいので心配がいりません。ノートの角が丸くなっていたり、表紙が汚れにくい加工になっていたりしてノート自体も傷みにくいので、清潔感があって人前でも使いやすいです」というリスペクトの声が上がった。

キングジム「ラベルライター『テプラ』」は、名前シールや収納・キッチン用品などに貼るラベルを簡単に作成できるラベルライター。現在ではスマホ専用「テプラ」もあり、さまざまなシーンで活用できる。

同商品について、コクヨ社員からは「スマホから簡単にラベル出力ができ、また値段もお手頃に。しかも印字も昔よりキレイになっていて、クラフトラベルなどを使えばラッピングまでお洒落な完成度になり、子どもだけでなく自分の持ち物にも活用できるなど注目度が大です」という声が寄せられた。

サンスター文具「ウカンムリクリップ」は、漢字の部首「ウカンムリ」の形が特長的なブッククリップ。クリップ部分が二股に分かれていることで、本の背表紙を避けて留めることができ、厚めの教科書や参考書なども開いたまま固定できる。

同商品について、キングジム社員からは「ネーミングセンスが素晴らしい。ぷちのサイズがB6変形の手帳にちょうどいい」という声が上がった。

ゼブラ「ブレン」は、筆記時の振動を制御したブレンシステムをペン内部に搭載し、ストレスフリーな書き心地を実現したボールペン。シームレスなボディデザインも特長の1つ。

同商品について、キングジム社員からは「就活時に購入しました。メモを取る際、ボールペンで早く書ける…となるとエマルジョンインクのものになりますが、持ちやすさも兼ね備えたものがなかなかありませんでした。そんな時に持ちやすさ、書きやすさで優れたものが出てくれて助かりました(今では妻にも勧めてお互い仕事のメモ用途で使っています)」と、愛用する声が上がった。

推し活に使いたい"推し活文具"

また、「推し活に使いたい"推し活文具"」に関するアンケートでの各社の第1位は、コクヨ「ツールペンケース＜ピープ＞」(税抜1,800円)、キングジム「キングミニ」(税抜320円～)、サンスター文具「カセットテープカッター」(税抜900円)、ゼブラ「マイルドライナー」(税抜100円)が選出。

これらの文具は、推し活の中で重宝されるカラーバリエーションや、推しを見せる、推し活の思い出を整理できるという点などが評価された。

キングジム「キングミニ」は、オフィスなどでなじみのあるファイルなどのキングジム商品がミニチュアサイズになったもの。コクヨ社員からは「カードとかチケットとかのサイズに合っていて推し活の思い出の整理がはかどりそう」といった声が寄せられた。

また、サンスター文具「カセットテープカッター」は、レトロで遊び心のあるカセットテープの形をしたテープカッター。テープを2本までセットできるという特長も。キングジム社員からは「昭和平成世代には懐かしのアイテムとして、令和世代にはレトロアイテムとして刺さりやすそう」といった声が上がった。

学生時代にほしかった"勉強はかどり文具"

さらに、受験期に合わせた「学生時代にほしかった"勉強はかどり文具"」に関するアンケートでの各社の第1位は、コクヨ「キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ」(税抜390円)、キングジム「ビジュアルバータイマー」(税抜2,700円)、サンスター文具「ふせん『ピリット』」(税抜380円)、ゼブラ「マイルドライナー」という結果に。

コクヨ「キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ」(税抜390円)は、薄さ約7mm・軽量設計で、ペンケースに入れたり、2穴バインダーにとじたりして持ち運べるパンチ。半透明ボディで、プリントの文字や罫線を透かして確認しながら穴あけ位置を合わせられるという特長がある。

同商品について、ゼブラ社員からは「わざわざ重い穴あけパンチを持ち運んでいたので配られたプリントをすぐに閉じられるのがすごく魅力的です」という声が上がった。

なお、ゼブラ「マイルドライナー」は、"推し活文具"としても"勉強はかどり文具"としてもランクイン。通常の蛍光ペンと比べて蛍光感が控えめな全40色のカラー展開が特長。

"推し活文具"部門では、サンスター文具社員から「絶妙なカラーリングがかわいくて、色数豊富で自分の推しカラーが必ず見つかりそう」といった声が、"勉強はかどり文具"部門では、キングジム社員から「当時使っていた蛍光ペンは発色が良すぎて、目立つが見ているとなんとなく疲れてくる感じがしたが、マイルドライナーが当時あれば、その不満点は解消されていたなと思いました」といった声が上がった。