Mrs. GREEN APPLE大森元貴「行かれた方はぜひ感想を、まだの方はドキドキ・ワクワクしていて！」大型展覧会『Wonder Museum』を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。12月8日（月）の放送では、大型展覧会「Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」の開催について語りました。Mrs. GREEN APPLEの展覧会「Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」が、2025年12月6日(土)～2026年1月9日(金)まで東京・虎ノ門ヒルズのアートギャラリー・TOKYO NODE(トウキョウ ノード)にて開催されています（※その後、福岡・大阪を巡回）。本展覧会はデビュー10周年を締めくくる大型展覧会で、ミセスのすべての楽曲制作・プロデュースを手がけてきた大森の“頭の中”、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間を旅する内容となっています。

大森：「Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」が開催しました！ 行かれた方はぜひ感想を送ってほしいなと思いますし、まだの方はドキドキ・ワクワクしていてほしいなと思います！ なんか……1回だけじゃなくて、違う日に行くといいこと、もしかしたらあるかも……？ みたいなのもあるらしいですね！藤澤：お〜！若井：なになに〜!?大森：その日によって違うみたいなのが……あるとか、ないとか！ みたいな！ "神引き"したら同じのだけど（笑）。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info