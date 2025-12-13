「人から信頼を失いそうなので、来年はきちんと…」児玉雨子が語る小説家としての挑戦と決意

脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティをつとめ、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」（毎週土曜 22:00～22:30）。11月29日（土）、12月6日（土）の放送ゲストは、小説家であり作詞家としても幅広く活躍する児玉雨子（こだま・あめこ）さんが登場。12月6日の放送では、最新刊『目立った傷や汚れなし』（河出書房新社）を10月に刊行した児玉さんが、多岐にわたる創作活動の裏側や、今後挑戦したいことなどについて語っていただきました。神奈川県出身、1993年生まれの児玉さん。明治大学大学院文学研究科 修士課程を修了。作詞家としては、アイドルグループや声優、テレビアニメの主題歌、さらにはVtuberや近田春夫さんの楽曲まで、幅広いアーティストに詞を提供しています。小説家としても高い評価を得ており、2023年刊行の『##NAME##』（河出書房新社）は第169回芥川賞の候補作に選出されました。ジャンルを越えて、言葉が持つ可能性を追求し続けるクリエイターです。茂木： これからも小説を書かれていくんでしょうし、作詞もされていかれると思いますが、今後どのような感じで表現を続けていかれるのですか？児玉： 来年以降は、もう少し小説を書きたいです。シンプルに、「これを書きたい」「あれを書きたい」といろんな人に言い過ぎて、言ったのに約束を守っていない状態になっているんです。人から信頼を失いそうなので、来年はきちんと書こうと思って、今本当に反省しています（苦笑）。茂木： 作詞はコンスタントにされていらっしゃるわけだから。児玉： そうですね。作詞は、ポンと反射するようにアイデアを出せるんです。それが今、裏目に出ています。茂木：小説はまたちょっと違ったモードなんですね。児玉： はい。きちっと書いていかなければいけないのに、「このテーマおもしろいですよね」「書きますよ」という感じで、作詞みたいなノリで言ってしまうので、来年はその約束を守りに行く年にしようと思っています（笑）。茂木： 作詞以外の“小説を書く”ということは、児玉さんご自身にとってはどんな意味を持つと思われますか？児玉： 作詞というのは、広がっていくキャッチーなものがないと書けないのですが、小説だと、1人の人だったり、1つの物語だったりテーマに、深く、じっくり腰を据えて向き合える場であるので、私自身が、ある種、世間と言うか、流行みたいなものに振り回されず、丹田に力を込めて立てる場所だと感じています。茂木： 丹田に力を込めて立てる。児玉： はい（笑）。“体幹がしっかりできる”と言いますか。茂木： やはり小説家の言葉ですね。次回作が楽しみです。茂木： この番組のテーマは「夢と挑戦」なのですが、児玉さんの今後の「夢・挑戦」は何でしょうか？児玉： 今、書きたいと思っていることを1つずつ着実に書いていきたい、というのが夢であり、挑戦でもあります。大きな夢ではなくて、小さなことを一つひとつやっていくだけでもいいのではないかなと、思っています。次回12月13日（土）、20日（土）放送は、俳優・早乙女太一さんをゲストにお迎えしてお届けします。＜番組概要＞番組名：Dream HEART放送エリア：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜22:00～22:30パーソナリティ：茂木健一郎番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/dreamheart/