自然食研は11月26日、「忘年会シーズンにおける飲酒失敗エピソード」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年11月7日～11月9日、週1回以上飲酒する20～60代の男女525人および内科医517人を対象に、インターネットで行われた。

約6割が忘年会シーズンの飲酒による失敗経験

忘年会シーズンの飲酒による「失敗経験」について、週1回以上飲酒する20～60代の男女に質問した。

忘年会シーズンの飲酒によって失敗経験がある人は約6割いることがわかった。飲酒を日常的に楽しむ人の中でも、忘年会のような特別な場では気が緩みやすく、つい飲みすぎてしまう傾向があると考えられる。

「忘年会シーズンに、飲酒によってどのような失敗をしたか」について尋ねたところ、「記憶がなくなった(54.9%)」が最多で、「終電を逃した/終電で寝過ごした(42.9%)」「体調を崩した(29.8%)」となった。記憶がなくなったり、終電を逃したりと、いずれも飲酒量のコントロールを怠ったことから生じる失敗が多いようだ。

特に、「記憶がなくなる」ほどの飲酒は、自身の体調だけでなく安全面にも影響を及ぼす可能性があるが、その結果としてどのような"困りごと"が生じたのだろうか。

「その失敗で困ったこと」について尋ねたところ、「翌日の体調不良(二日酔い・頭痛・吐き気など)(62.0%)」が最多になり、「無駄な出費が発生した(33.1%)」「家族・パートナーに迷惑をかけた(19.9%)」となった。体調不良だけでなく、経済的・人間関係への影響も見られ、飲酒の失敗が生活全体に及ぶリスクを示している。飲酒の際は、適量を守る意識と、体調・周囲への配慮を忘れないことが重要といえる。

飲酒失敗の対策「水分補給」「ウコン摂取」などが上位に

飲酒による失敗を防ぐために何か対策をしていますか? / これまでに飲みすぎたと感じた飲み会の翌日に行ったことを教えてください

「飲酒による失敗を防ぐために何か対策をしているか」について尋ねたところ、「こまめに水分補給をする(37.5%)」が最も多く、「ウコンなどのサプリメントを事前に摂る(29.9%)」「食事をしてから飲む(22.3%)」となった。

飲酒による失敗防止のための行動としては、「水分補給」「サプリメントの活用」「食事をしてからの飲酒」など、体調管理や飲酒量のコントロールを意識した回答が上位に並んだ。

飲酒トラブルの防止に向けて、さまざまな対策をしている人が多いことがわかったが、実際に「飲みすぎてしまった翌日」には、どのような行動をとっているのだろうか。

「これまでに飲みすぎたと感じた飲み会の翌日に行ったこと」について尋ねたところ、「経口補水液やスポーツドリンクを飲んだ(32.6%)」「1日中寝ていた(30.7%)」「味噌汁やスープなど温かい食事を摂る(29.0%)」が上位になった。

医師が警鐘を鳴らすNG飲酒行動

医療の専門家は忘年会シーズンの飲酒による健康トラブルをどのように見ているのか。ここからは内科医に質問した。

「忘年会シーズンは飲酒関連の健康トラブルが増えると思うか」と尋ねたところ、「とてもそう思う(51.3%)」「ややそう思う(45.4%)」で、合わせて9割以上が健康トラブル増加を懸念していた。忘年会シーズンは飲酒の機会が集中するだけでなく、冷えや疲労が重なり体調を崩しやすいため、医師の間でもリスクの高まりを実感していることがうかがえる。

実際、忘年会シーズンにどのような健康トラブルが増加するのだろうか。

前の質問で、「とてもそう思う」「ややそう思う」と回答した人に「忘年会シーズンに増加する飲酒関連の健康トラブル」について尋ねたところ、「急性アルコール中毒(58.6%)」「二日酔い(48.4%)」「脱水症状(43.6%)」が上位を占めた。重症化のリスクがある症例から軽度の不調まで幅広く挙げられ、飲酒量の増加が多方面に影響を及ぼしていることがわかる。

この結果から、忘年会シーズンの飲酒は単なる"飲みすぎ"にとどまらず、身体機能や生活習慣に負担をかける可能性が高いと考えられる。

そのような中、医師はどのような飲酒行動が特に危険と考えているのだろうか。

医師として「やってはいけないNG飲酒行動」と考えるものについて尋ねたところ、「イッキ飲み(47.8%)」が最も多く、「空腹時の飲酒(46.6%)」「服薬後の飲酒(39.7%)」となった。いずれも身体への負担が大きい行為であり、飲酒に慣れた方ほどリスクを軽視しやすい点が指摘されている。特に、若年層や社交的な場では、これらの行為が"盛り上がり"として容認される傾向もあり、啓発の必要性が高いといえる。

肝臓を守るために心がけるべきこと

医師が警告する飲酒時の行動を避けた上で、肝臓を守るために心がけるべきことは何なのか。引き続き、内科医に聞いた。

「肝臓の健康維持のために、飲酒時や飲酒後にするとよいと思うこと」について尋ねたところ、「水分をこまめに摂取する(50.7%)」が最も多く、「飲酒量をコントロールする(47.6%)」「しじみやウコンなどを摂取する(38.1%)」となった。