テレビ朝日系ドラマ『ドクターX ～外科医・大門未知子～』が、韓国でリメイクされることが12日、わかった。

「ドクターX ～外科医・大門未知子～」は、2012年に放送を開始して以来、連続ドラマとして7シリーズを展開し、昨年には劇場版も公開した人気シリーズ。天才的な腕を持つフリーランスの外科医・大門未知子(米倉涼子)が、病院や組織の権威に屈せず、自らの信念に従って患者を救う姿を描き、名セリフ「私、失敗しないので。」とともに話題を集め、全シリーズの平均視聴率は個人11.6％、世帯20.4％(関東地区、ビデオリサーチ調べ)を記録し、東京ドラマアウォード優秀賞、エランドール賞、橋田賞など数々の賞を受賞してきた。

韓国版の制作は、数々のグローバルヒットドラマを手掛けてきた韓国大手制作会社・スタジオドラゴンと、スタジオS(SBSドラマスタジオ)が担当。2026年には、韓国・地上波放送局SBSの新ドラマとして編成・放送される。

韓国版のタイトルは、『ドクターX：白いマフィアの時代』。医療の世界を舞台にした社会派サスペンス“メディカル・ノワール”としてリメイクされる。日本版の大門未知子にあたる主人公のケ・スジョン役には、大ヒットドラマ『涙の女王』で主演を務めたキム・ジウォン、神原晶(岸部一徳)にあたる名医紹介所の所長 チャン・ヒスク役には、映画『パラサイト 半地下の家族』などで知られる実力派女優イ・ジョンウンに決定している。

テレビ朝日・内山聖子エグゼクティブプロデューサー

『ドクターX』はシリーズ当初より海外で多くの人が見てくださる作品でしたが、自身としては、世界各国でローカライズされる『ドクターX』を見たいとずっと願っておりました。

何年も前から韓国や北米のプロデューサーの方々ともリメイクの話をしましたが、この度素晴らしいキャスト、スタッフで成立して嬉しいです。「世界中にドクターXはいる」と信じています。オリジナル作品のプロデューサーとしても、『ドクターX』のファンとしても、楽しみにしています。