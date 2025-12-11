日向坂46藤嶌果歩＆山下葉留花が明かす「もらってうれしいクリスマスプレゼント」は？藤嶌「私は乙女なので…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。12月5日（金）の放送は、藤嶌果歩と山下葉留花が“もらってうれしい“クリスマスプレゼント”について語り合いました。＜リスナーからのメッセージ＞「お2人に相談です。私には、もうすぐ付き合って1年になる彼女がいて、今年のクリスマスに日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントを渡そうと思っています。ですが、どんな物を渡したら喜んでもらえるかいまいち分かりません。果歩ちゃんと葉留花ちゃんが、クリスマスにもらってうれしい物があれば、参考にしたいので教えてほしいです」藤嶌：私、すごい思ったのが……。山下：ある？藤嶌：ある、ちょっといいハンドクリーム。山下：ああ～。藤嶌：ヘアミストとかでもいいんだけど、“におい”がポイントで、においを嗅ぐたびにその人のことを思い出すじゃん？山下：確かに。藤嶌：だから、においに記憶を結びつけるのがいいと思った。山下：そうかも！藤嶌：あとは好みが分かれるかもしれないけど、マフラーとかかな。山下：私は実用性のある物がうれしいかも。藤嶌：そうなんだ。山下：うん、洗濯機とか。藤嶌：え？ 違う違う（笑）。山下：オーブントースターとかも欲しい。藤嶌：待って、これめっちゃ違いが出るかも（笑）。私は、別にトースターとかはいらないもん。それこそ、自分で買うかも。山下：でも、もしこのカップルが夫婦になって一緒に住むときに、彼からもらったオーブントースターを使えば、このときの思い出に浸れるじゃん。だから、自分だけの特別な物じゃなくて、今後2人で使えるプレゼントだったらうれしい。藤嶌：確かに。それもいいけど、私は乙女なのでにおいが欲しい（笑）。山下：どんな匂いでもいいの？藤嶌：そのお店の人気ナンバーワンかツーがいいな。人気の商品だったら、だいたい好きじゃん。すごく邪道じゃなきゃ多分好きだから、店員さんに聞いて買って欲しい。山下：じゃあそれにしましょう、ハンドクリームです！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46