「非常に魅力的」村上宗隆、メッツ主砲の後釜候補か！？　米紙が期待「パ…

ニューヨーク・メッツからフリーエージェント（FA）になったピート・アロンソ内野手が、ボルチモア・オリオールズと5年総額1億5500万ドル（約241億円）の契約を結ぶ見通しとなった。そのため、チーム再建を目指すメッツが、東京ヤクルトスワローズからメジャー挑戦する25歳の村上宗隆内野手の獲得に動く可能性があると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

アロンソは来季もメッツに残留すると思われていたが、オプトアウトを行使してFA市場に出た。

メッツの計画に大きな影響を与えており、アロンソに代わる一塁手を早急に探す必要がある。

そこで同紙は、村上、コディ・ベリンジャー外野手（過去に内野手も経験）、ヤンディ・ディアス内野手、ライアン・オハーン内野手、クリスチャン・ウォーカー内野手、ポール・ゴールドシュミット内野手を後釜候補に挙げた。

村上については「彼は長打力をパワーアップしたい球団にとっては非常に魅力的な選択肢になり得る。

主に三塁と一塁を守り、今季はヤクルトスワローズで69試合に出場してOPS1.051、25本塁打という好成績を残した。

よりレベルの高いMLB投手相手にどこまで通用するかは不明だが、米国でもその半分のパワーを発揮できれば、どのチームにとっても大きな戦力になるだろう。

アロンソを手放した今、メッツにとって村上は有力な存在だ」と伝えている。

