【鎌倉 観光スポットレポ】 七里ガ浜 - 澄んだ冬の青と静けさの絶景

七里ガ浜は鎌倉を代表する美しい海岸で、江ノ電が走る海沿いの景観や、富士山と江の島を同時に望む眺め、夕焼けに染まる浜辺など多彩な魅力を備えています。

このレポートでは七里ガ浜の名前の由来や周辺カルチャーを紹介しながら、七里ガ浜の魅力をたっぷりとお伝えしていきます。

七里ガ浜とは？｜名前の由来

「七里ガ浜」という名前の由来には諸説ありますが、もっとも広く知られているのは鎌倉時代の街道の数え方に基づく説です。

当時の「関東道」では6町を1里として距離を表していました。1尺は約30cmで人の身体感覚に基づいた単位、そこから1間は約1.8m、さらに1町は約109mと生活に密着した長さでした。こうした数え方から、稲村ガ崎から小動岬までの浜は「七里ある」とされました。

なお「里」の長さは時代や地域によって異なり、日本では「一里＝36町（約3.9km）」という大道の数え方が一般的になった時期もありますが、鎌倉を含む東国では「一里＝6町（約650m）」という小道の数え方が使われていました。

こうした違いは、関東と関西で畳の大きさが異なるのに似ています。京間は約191cm×95.5cm、江戸間は約176cm×88cm。どちらも「畳」という同じ名前でも、土地事情に合わせて柔軟に変化しました。

ちなみに、鎌倉市の公式HPの「地名の由来」でも「腰越の小動岬から稲村ガ崎までの海岸を六町を一里としてこの名がついた」とされています。もともとは「一里ガ浜」と呼ばれていましたが、東国特有の数え方により「七里ある」と見なされ、呼び名が変わったと伝えられています。

距離を計った説のほかに「七つの里に面した浜」に由来する説、景観を表した説、古い地名に由来する説などもあり、どれが正確かは定かではありません。

こうした里数が象徴的に使われる例はほかにもあり、千葉の「九十九里浜」も実際には九十九里もの長さはなく「果てしなく続く浜辺」という印象を表す名前です。七里ガ浜の名もまた、正確な距離よりも「長く続く浜辺」という象徴的な印象を映し出し、旅人の感覚や土地の歴史を静かに伝えています。

なお、表記については地名としては「七里ガ浜」が公式ですが、江ノ電の駅名は「七里ヶ浜」とされています。どちらも同じ場所を指しており、表記の違いは慣用的なものです。

富士山と江の島の眺望｜日本の渚100選に選ばれた理由

七里ガ浜の最大の魅力は、富士山と江の島を同時に一望できることです。晴れた日には、海の向こうに江の島が浮かび、その背後に富士山がそっと姿を見せます。まるで絵画のような構図は、浮世絵や文学作品にも描かれてきた風景で、古くから人々の心を惹きつけてきました。

取材の日は、雪化粧をした富士山が冬の空に映え、静かで壮大な眺めが広がっていました。波の音に混じって、観光客の歓声とシャッターの音が響き渡り、この景観が世界に誇れるものであることを、あらためて感じさせてくれます。

周辺カルチャー｜海辺に寄り添うカフェと風景

七里ガ浜の周辺には、海を感じながらひと息つけるカフェやカルチャースポットが点在しています。

代表的な存在が「Pacific DRIVE-IN」。海を眺めながらハワイアンフードを楽しめるカフェで、開放的なテラス席からの眺めは格別です。波の音を聞きながら過ごす時間は、訪れる人の心にやさしく残り、写真に収めた景色もまた思い出として彩りを添えてくれます。 ほかにも、海沿いの小さなカフェやレストランがあり、地元の人が通うパン屋や雑貨店も魅力的です。散歩の途中で立ち寄れば、七里ガ浜の魅力をさらに深く味わえます。

観光とカルチャーが響き合う場所として、訪れる人に新しい体験を提供してくれます。

夕焼けの贈り物｜心に残る一日の終わり

七里ガ浜の夕焼けは、訪れる人に静かな感動を届けてくれます。太陽が西へ傾くにつれて海面は赤く染まり、空は刻一刻と色を変えていきます。

橙から紅、そして紫へと移ろう空のグラデーションは、まるで絵の具を溶かしたような美しさです。波に揺れる光の帯が海面に映り込み、幻想的な景色を描き出します。

秋から冬にかけては、海越しに浮かぶ江の島のシルエットへと夕日が沈み、澄んだ空気の中でその色彩がひときわ鮮やかに広がります。七里ガ浜ならではの光景が、心にやさしい余韻を残していきます。

アクセス｜江ノ電と海岸線の旅路

七里ガ浜は、江ノ電「七里ヶ浜駅」から徒歩すぐ。駅を降りれば目の前に広がる海景色が迎えてくれます。また、国道134号線沿いに位置しているため、車でのアクセスも便利です。

近隣には駐車場も整備されており、ドライブの途中で立ち寄ることもできます。鎌倉駅や藤沢駅から江ノ電で気軽に訪れることができるので、観光の合間に足を延ばすのにもぴったりです。

まとめ｜訪れる人に寄り添う七里ガ浜

七里ガ浜は、由来に刻まれた歴史と、季節ごとに変わる自然の美しさ、そして周辺カルチャーが響き合う観光スポットです。

取材したこの日は、冬の澄んだ青と雪化粧の富士山が印象的で秋冬の名物を実感しましたが、春夏秋冬それぞれに違った表情を見せてくれます。アクセスの良さもあり、鎌倉観光の定番として訪れる価値のある場所といえるでしょう。 七里ガ浜の海と空の広がりは、訪れる人の心に静かな余韻を残します。インスタ映えを狙っても、歩いても、ただ眺めても、そこには湘南らしい癒しの空気が広がっています。次の休日には、七里ガ浜を訪れてみませんか？

七里ガ浜海岸

住所

神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2-1

