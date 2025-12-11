女性が一人で開業するのに向いている仕事は多数あります。自宅でできるもの、費用がそれほどかからないものなどがあり、副業として始めるのもおすすめです。この記事では女性が一人開業する場合に選ぶべきビジネス、具体的なおすすめの仕事14個を解説しますので、将来の独立・開業を検討している方はぜひ参考にしてください。

一人で開業可能な女性向けビジネスの特徴は？

「一人で開業するには、どのような仕事がいいのかな？」と疑問に思う方も多いものです。そこで、女性の方が開業を検討する際は、次の点を意識しましょう。

初期費用やランニングコストが少ない

強みや経験を活かせる

自宅でできる

時間の都合を合わせやすい

以降、1つずつ解説します。

初期費用やランニングコストが少ない

ビジネスは小さく始めるほうが安全です。初期の段階から多額の費用が必要な場合、失敗したときの経済的なダメージが大きくなります。

初期費用に加え、毎月かかるランニングコストもそれほどかからないビジネスのほうが、成功しやすいためおすすめです。

強みや経験を活かせる

好きなことや得意なことを活かした仕事は、モチベーションが上がり、続けやすいのがメリットです。手芸・ネイルデザイン・語学・執筆など、自分の強みを見つけてみましょう。

逆に、経験はないけれど興味のある分野に挑戦するのも1つの方法です。元手が少なくて済むビジネスなら、たとえ向いていなくても早期撤退すればダメージは軽く済みます。

自宅でできる

自宅で仕事をするのであれば、店舗・事務所を借りる費用や、設備の費用は必要ありません。慣れた場所でリラックスして仕事をすることで、自分の強みも発揮しやすくなるでしょう。

自宅であれば体調が悪いときでもすぐに休息を取れるため、安心感もあります。

時間の都合を合わせやすい

子育てや介護をしている方も多いでしょう。アルバイトなど一般的な仕事はシフトが組まれることも多く、どうしても一定の時間帯は仕事だけに集中しなくてはなりません。

しかし、時間の都合を合わせやすい仕事なら、家庭との両立がしやすいため、無理なく継続できます。たとえばライティングやデザインなどの仕事の場合、納期は厳守ですが、仕事をする曜日や時間帯は自由です。

女性におすすめ！一人で開業できる人気の仕事14選

女性が一人で開業しやすいビジネスの特徴を解説しましたが、具体的にどのような仕事があるのでしょうか。ここからは、おすすめの仕事を14個紹介します。

ハンドメイド作家

ハンドメイドのアクセサリーや雑貨を手作りし、販売する仕事です。少量生産から次第に規模を大きくできるため、リスクが低いのが大きなメリットです。

ハンドメイド作品を販売する場所として、minneやクリーマなどのアプリが有名です。成功するには、他にはない独自の特徴を商品に持たせることが重要です。

家事代行

掃除・洗濯・料理などの家事を代行する仕事です。単身高齢者や共働き世帯の増加により、家事代行サービスの需要は拡大しています。

日常的な家事のため、参入するハードルはそれほど高くありません。きれい好きな方、整理整頓が得意な方、料理が得意な方に向いています。

フィットネスインストラクター

ヨガやエアロビの実践方法、トレーニングマシンの利用方法などを指導する仕事です。グループ・個人レッスンの他、エクササイズのメニューの考案を行うことも。

顧客の健康増進・体力向上につながる、やりがいのある仕事で、オンラインでも開業可能です。

動画編集者

需要が高まっており、注目されている仕事の1つが動画編集・作成です。近年では初心者でも扱える専用ソフトがあり、自宅でできることから人気を集めています。

また企業や個人の依頼を受けるだけではなく、自分のYouTubeやTikTokのアカウント運営にも役立つスキルを得られます。

SNS運用代行

企業や個人のアカウントに投稿をしたり、公式ホームページに誘導するなど、SNSのアカウント運用を代行する仕事です。毎月数万円などで契約をするケースが多く、長期的に安定的な収入を得られやすいメリットもあります。

集客の効果検証などでマーケティングツールを使用する機会もあり、マーケターとしてのキャリアを積むきっかけにすることも可能です。

ブロガー

読者に情報を提供・解説する記事を執筆し、自分のブログで公開する仕事です。記事に広告を貼り、クリックされたり広告経由でショッピングをされたりすることによる「アフィリエイト収入」を得るのが基本です。

その他にも有料会員制のオンラインサロンやメルマガなど、いかに読者とコミュニケーションを取るかが重要となってきます。

カウンセラー

女性は共感力が高い傾向があるとされますが、その特性を生かせる職種の1つがカウンセラーでしょう。依頼主の悩みをヒアリングした上で、必要に応じてアドバイスを行います。

結婚や子育ての悩み、人間関係の悩みなど、相談内容は幅広い傾向です。パソコンやスマホ、タブレットがあればオンラインで気軽に開業できます。

翻訳家

英語や中国語、フランス語・ドイツ語など、外国語のスキルが一定以上ある場合、翻訳家として仕事をするのもおすすめです。翻訳家の仕事内容は幅広く、映画・アニメの字幕やテキストの翻訳、契約書や作業手順書の翻訳、小説の翻訳などがあります。

語学力以外にも、文章能力や、作品にふさわしい意訳をする能力も求められます。直訳にならないよう、ときには柔軟な発想力で翻訳をすることも重要です。

オンライン家庭教師・塾講師

教育分野での経験がある場合、オンライン家庭教師や塾講師を仕事として選ぶ方法があります。教員の免許は必要なく、得意科目や教育経験があれば始められます。

現在はオンライン指導が当たり前になりつつあり、場所の制約なく生徒を獲得できます。信頼関係を築けば長期的な契約を締結し、収入が安定しやすくなるのもメリット。

ニッチな科目や試験対策などに特化すると、差別化が図れます。

Webライター

企業や個人のホームページやブログに掲載する記事を執筆する仕事です。比較的挑戦しやすく、仕事をする場所も問わないことから定番ともいえる人気があります。

取材・インタビュー記事や、資格保有者など専門性のある記事を手掛けられるようになると、他のライターとの差別化が図れます。

Webデザイナー

ライターと同じく副業の定番とされるのがデザイナーです。ホームページやブログのデザイン、記事に使用する図解やイラストなどを作成するのが主な仕事です。

すでに専用ソフトがある場合は初期費用がほとんどかからず、さまざまな仕事を受けられます。専門性も高く、高度なスキルがあれば安定した収入を得ることも可能です。

Webマーケター

Webマーケターは、サイトへのアクセス数の増加、商品・サービスの売り上げ増加などにつなげるための戦略の検討や実行が主な仕事です。具体的にはSEO、Web広告運用、さきほど解説したSNSアカウント運営などさまざまな分野があります。

デジタル人材は不足しており、Webマーケターの需要は高い状態が続いています。企業でWebマーケティングの経験があると、採用されやすいでしょう。論理的思考力やデータ分析力がある方におすすめです。

プログラマー・エンジニア

日本ではIT人材が不足しており、プログラマーやエンジニアの需要は増加しています。プログラミングスキルを持っていると、フリーランスでも比較的高額な報酬を得ることが可能です。

独学も可能ですが、案件に応募するには3～5年程度の実務経験を求められることが多いため、会社員として経験を積むことが近道となります。

美容サロン

ネイルやマッサージなどの美容サロンは、女性が開業する仕事の代表の1つです。他の仕事よりも初期費用やランニングコストはかかりますが、出張型などで開業する場合はコストを抑えられます。

継続的に利用する顧客が多いことから、安定した利益につなげることも可能です。

女性の一人開業を成功させるためのポイント

独立・開業は雇用される形式とは異なる働き方であるため、独自の難しさがあります。開業を成功させるために、以下の点を意識しましょう。

すぐにあきらめない

ビジネスで最初からすべてとんとん拍子に進むケースは、それほど多くありません。せっかく作った作品がなかなか売れない、営業しても契約が取れないなど、停滞する時期が必ずあります。

うまく行かなくてもすぐにあきらめないことが重要です。どうしたらうまく行くのか、試行錯誤をしながら継続しましょう。

ライフイベントを意識する

ライフイベントとは、結婚・妊娠・出産・育児・介護などです。これらのイベントによって生活が大きく変わることが多く、仕事にも影響をもたらします。

雇用されずに働く場合、産休や育休などの制度は基本的にありません。仕事と両立できるのか、働けない期間の収入をどうするかを考えておく必要があります。

セキュリティに力を入れる

顧客情報や秘密情報の漏えいを避けるため、情報セキュリティを高めましょう。情報が漏れると顧客からの信頼を失うばかりか、損害賠償トラブルになる恐れもあります。

パソコンやスマホにはセキュリティソフトを導入し、OSやソフトウェアは最新のバージョンに保ちましょう。公共のフリーWi-Fiの利用を避けること、パスワードの使い回しをしないことも重要です。