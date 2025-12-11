マジア東京は12月6日、オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ」と焼き菓子専門店「Sweets Terrace」を、大宮アルシェ3階に同時オープンした。

アサイーボウル4種

同社は、パンケーキ専門店『幸せのパンケーキ』を運営している。今回オープンする2店舗は、「幸せのパンケーキ大宮店」の隣に位置している。

オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ」では、「オリジナルアサイーボウル」「パリパリチョコナッツ」「トロピカルマンゴー」などを販売する。代表メニューの「オリジナルアサイーボウル」は、有機栽培アサイーを使用し、豆腐を丸ごと使うことで高たんぱく・低カロリーを実現。動物性乳製品を使っていない豆乳ホイップクリームや、白糖を使わないアガベシロップ、はちみつによる甘みなど、ヘルシーな素材を使用している。高タンパク質な「贅沢グリークヨーグルト」も同時発売する。

贅沢グリークヨーグルト ショコラフランボワーズヨーグルト

焼き菓子専門店「Sweets Terrace」では、厳選素材と極厚の焼き加減にこだわった「幸せのフィナンシェ」を販売する。定番のプレーンに加え、季節限定品など20種以上のフレーバーが1個から購入可能。焼き立てのサクサク食感を楽しめる「日替わり 焼きたてフィナンシェ」も用意する。

フィナンシェ各種

焼き立てプレーン

アサイーラブ 大宮店のオープンを記念し、12月30日までの平日限定で、「オリジナルSサイズ」アサイーボウルを半額(通常価格900円→450円)で販売するキャンペーンを、「アサイーラブ」全店舗で同時開催する。