乃木坂46井上和「いつまで経っても手の届かない先輩でした」卒業した久保史緒里への思いを語る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。12月3日（水）の放送では、11月26日（水）、27日（木）に神奈川県・横浜アリーナで開催された「久保史緒里 卒業コンサート」を振り返るとともに、卒業された久保史緒里さんへの思いを語りました。井上：私は久保さんのことがすごく好きで、最近、松尾美佑さんに「和って、久保さんのことを見すぎて、ちょっと似てきてるよ」って、めっちゃ言われるんですよ（笑）。でも、久保さんほど努力ができる人って本当にいないと思うし、できないことをやってのける努力の量と才能を持った人だと思うんだけど、ものすごく希望を見せてくれる先輩なんです。必死にもがき続けて一生懸命頑張れば、私も久保さんになれるんじゃないかって錯覚させてくれるような。でも、いざ同じことをやってみると「久保さんになれない」っていう絶望が待っているんですけど（笑）。すごく悲しくも寂しくもある大きすぎる背中を感じちゃって。その結果、私のなかに残ったものって、私が本当に欲しかった久保さんの部分ではなくて"側（表面）"の部分しか触れていない、側しかマネできていなかったんだろうなって……本当に、いつまで経っても手の届かない先輩でした。井上：多分、私はこれからも久保さんの背中を一生懸命追い続けるだろうし、でも、久保さんはもうそんなことを望んでいないのかもなって思ったり……卒業コンサートの2日間で、初めてそんなことを思いました。私は久保さんが憧れで、アイドル・久保史緒里を穴が開くほど見てきたんです。それで「似てるね」って言われる機会も増えているのかなって思う一方で、そういう私を見て久保さんがどう思っていたのか分からないけど、2日間の卒業コンサートを経て「そうじゃなくて、あなたはあなたでいいんだよ」って、また1つ背中を押してもらえちゃったような気持ちになっていまして。久保さんが卒業された今、「誰の背中を見たらいいんだろう」と分からなくなる瞬間もあったりするんですけど、私自身にとっても「ここからが新しいスタート地点だな」と思ったりもして……いやぁ、今この話している日って卒コンが終わってホヤホヤだから、いろんな言葉が出てきちゃって、まとまっていないところもたくさんあると思うんですけど、それだけ久保さんに対する尊敬と好きの気持ちが溢れた2日間でした。私もこれから久保さんが愛した乃木坂46を、「久保さんより愛す！」なんて大きなことを言っていいのか分からないくらい、久保さんは乃木坂46のことを好きすぎたから、そういう言葉を残すのは怖いですけど、そんな勢いで乃木坂46を愛していきたいなと思うし、まだまだ乃木坂46でたくさん頑張りたい、努力していきたいと思った2日間でした。改めて久保史緒里さん、ご卒業おめでとうございます！