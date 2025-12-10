セカンドストリートは12月9日、カジュアル・ラグジュアリーブランド販売数量ランキングを発表した。同ランキングは、2025年1月1日～11月15日までの期間、売上構成比が特に大きい衣料・服飾品のカジュアル・ラグジュアリーブランドを対象に、全国約900店舗における販売数量を集計し作成された。

カジュアルブランド 販売数量ランキング

カジュアルブランドの販売数量ランキングは、1位「THE NORTH FACE」、2位「Levi's」、3位「POLO RALPH LAUREN」という結果になった。これら上位ブランドは、高い機能性と不変的なデザインにより、市場での確固たる地位を築いている。

「THE NORTH FACE」は、定着したアウトドアミックススタイルの筆頭として盤石の人気を誇る。「Levi's」や「POLO RALPH LAUREN」は、根強いアメカジ人気と古着トレンドを背景に実績を伸ばしており、販売数量・金額共に好調に推移している。

また、順位が上がったブランドとして「NEW ERA」「ZARA」「mont-bell」が挙げられる。MLBブームや高い汎用性が評価された「NEW ERA」、トレンド対応の速い「ZARA」、高コスパ・高機能な「mont-bell」と、それぞれの強みが支持拡大につながった。

ラグジュアリーブランド 販売数量ランキング

ラグジュアリーブランド販売数量ランキングは、1位「COACH」、2位「LOUIS VUITTON」、3位「GUCCI」となった。昨年からランキングの変動はなく、上位2ブランドが数年にわたりトップの座をキープし続けている。

「COACH」の強みは、手に取りやすい価格設定と圧倒的な流通量、そして世代を問わないニーズの高さにある。加えて近年は、70～90年代に米国でハンドメイド製造されていた「OLD COACH」が人気。現行品にはないクラシックでシンプルなデザインと、手頃な価格ながらも高品質な作りが、多くのファンを魅了している。「LOUIS VUITTON」は、こちらも豊富な流通量に加え、品質の高さとリセールバリュー、時代を超えて愛されるデザインが人気の理由になっている。

2025年は一次流通市場の成長が鈍化した反面、二次流通市場は継続的な成長を遂げた。そうした中で、安定した需給バランスが「COACH」「LOUIS VUITTON」の持続的な好調を支えていると考えられる。