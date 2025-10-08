モントワールは9月29日、キャンディブランドの「バズーカキャンディブランズ」から、「トリプルパワースライダーズ」(356円)の販売を開始した。

同商品では、コーラ味、グレープ味、ソーダ味の3フレーバーが1本になっており、1つの味を楽しむことも、3つの味を同時に楽しむこともできる。

全国のスーパーマーケットやドラッグストアにて取り扱っている。