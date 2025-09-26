ブルボンは9月23日、「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」(オープンプライス)を発売した。

同商品は、国産シャインマスカット果汁を使用し、ホワイトソーダのテイストに仕立てている。

果汁のみずみずしい甘さとホワイトソーダのまろやかさが、フェットチーネグミ特有の"弾む噛みごこち"とともに楽しめるとのこと。