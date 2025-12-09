米米CLUB、山下達郎、AKB48、荒井由実、中森明菜、19…「飛行機」ソングTOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00～16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

12月7日（日）の放送では、「音楽で空の旅へ！ 飛行機ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「音楽で空の旅へ！ 飛行機ソングTOP10」

1位：米米CLUB「浪漫飛行」

2位：山下達郎「RIDE ON TIME」

3位：AKB48「365日の紙飛行機」

4位：荒井由実「ひこうき雲」

5位：中森明菜「北ウイング」

6位：19「あの紙ヒコーキ くもり空わって」

7位：ももいろクローバーZ「ももクロの令和ニッポン万歳！」

8位：高城れに「ポジティブ・アテンションプリーズ！」

9位：King Gnu「飛行艇」

10位：ケニー・ロギンス「デンジャー・ゾーン」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「音楽で空の旅へ！ 飛行機ソングTOP10」は、映画『トップガン』のテーマソング、ケニー・ロギンスの「デンジャー・ゾーン」や、リリースから23年後にドラマ『GOOD LUCK!!』の主題歌に起用された山下達郎の「RIDE ON TIME」など、パイロットが主人公の映画やドラマ関連曲もランクインするなか、憧れの場所へ飛び立つロマンチックな歌詞を、華やかなグルーヴで響かせる米米CLUBの「浪漫飛行」が2位以下を大きく離してTOPという結果となりました。

ランクインした多くの曲に共通しているのは、旅や空のモチーフを通じて、ポジティブなエネルギーを表現している点です。ロマンと自由を感じ、気分を高揚させてくれるナンバーがそろっていました。求心力のあるメロディと壮大なスケールで、非日常的な情景を想像させてくれるTOP10となりました。

次回12月14日（日）の放送テーマは、「今年のエンタメ総決算！ 2025年映画・ドラマ・アニメ主題歌TOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/