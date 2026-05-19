日本ハムが4点差で楽天に勝利

先発投手：日本ハムは伊藤　大海が6回2失点の好投（11安打9奪三振）、楽天の荘司　康誠は3回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：楽天が1点を追加 2回裏：日本ハムが4点を追加 3回表：楽天が1点を追加 注目選手：日本ハムの郡司　裕也が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの万波　中正が1本塁打、2打点、2得点の活躍、楽天の辰己　涼介が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 42 24 17 1 .585 1
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 42 19 21 2 .475 5
5 広島 39 15 22 2 .405 8
6 中日 42 14 27 1 .341 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 44 25 18 1 .581 -
2 オリックス 42 24 18 0 .571 0
3 日本ハム 45 22 23 0 .489 4
4 ソフトバンク 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 42 18 23 1 .439 6
6 ロッテ 42 18 24 0 .429 6