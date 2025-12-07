元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル「ytv 阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」で11月23日に公開された動画に出演。 阪神のドラフト指名選手について語った。

赤星憲広氏

阪神のドラ1・ドラ2コンビに大きな期待

まず赤星氏は、ドラフト全体について「タイガースって最近、ドラフトはいいですよね」と語り、「立石選手を獲れただけでも、本当に成功といっていいドラフトだと思うんですよ」「来年の6番確定みたいなぐらいの感じですよ」とドラフト1位指名の立石正広(創価大)を絶賛した。

その上で、「僕は、意外と評価が高いのがこの2位の谷端選手なんですね」と、ドラフト2位で指名された谷端将伍(日本大)に言及。「ヘタしたら開幕ショートありえますよ。それは打撃です」と打力を強調した。

また、守備位置については、「守備に関しては本職がショートではないので、彼もちょっとどうかなっていうのはあるんですけど」と前置きしながらも、「守備能力も高いですし、何より振れる。右バッターで身体はそんなに大きくないんですけど、いい身体してるんですよ。強くて、振れるんすよ」と、身体能力の高さを評価。

そして、「よく谷端選手が残ってたな。ヘタしたら、外れ1位とかでも獲られるんじゃないかなって思うぐらいの選手だったので、これも本当にタイガースにとっては大きかった」と話した。

さらに、「ヘタしたら来年ドラフト1、2が開幕スタメン。立石選手はもうスタメンだろうけど、谷端選手もヘタしたら開幕1軍で、結果さえ残せれば十分可能性はなきにしもあらずかな」と述べ、阪神のドラ1・ドラ2コンビに大きな期待を寄せていた。