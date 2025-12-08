第一三共ヘルスケアの敏感肌向けブランド「ミノン」は、肌のやさしい洗い方を子どもたちに知ってもらう取り組みとして、「～出張! 肌ケア教室～ミノン絵本読み聞かせ会」を開催した。

イベントは、東京都目黒区の「アソシエ柿の木坂保育園」(10月24日)と、神奈川県横浜市の「あざみ野白ゆり幼稚園」(11月27日)で実施され、約300名の園児が参加した。

ミノンでは、2023年より「-敏感期に寄り添う- 肌とやさしさにエールを。プロジェクト」を展開。子育て世代に向けた肌ケア啓発を行っており、親子イベントやオリジナル絵本「あわあわ もこもこ にこにこ のん」の制作・配布など、さまざまな活動を続けている。

今回の絵本読み聞かせ会もその一環で、幼児期に身につけたい“肌をやさしく洗う習慣”を、楽しみながら体験できる内容となっている。

イベントでは、「あわあわ もこもこ にこにこ のん」の読み聞かせに加え、手遊びやダンスを通じて、肌を“やさしく、くるくる”と洗う動きを体験。

ダンスの最後には、絵本に登場する「にこにこのん!」ポーズを決める園児の姿も見られ、絵本の世界を楽しみながら、自然とスキンケア動作を学ぶ時間となった。

協力した園の先生からは、「お迎えに来た保護者の方に絵本読み聞かせ会の様子を嬉しそうに伝えたり、覚えた歌を歌いポーズを決めるなど、園児にとって楽しいイベントだったことが伺えました」といった声が寄せられたという。

読み聞かせ会の終了後には、参加した園児全員へ絵本をプレゼント。家庭でも楽しみながら、肌をすこやかに保つ習慣づくりのきっかけになるよう配慮されている。

担当者のミノン ブランドマネージャー 蔵本晶子氏のコメント

園児の皆さまが楽しみながら自然にスキンケアに触れる姿を拝見し、大変嬉しく思います。今後も乳幼児期、そしてバリア機能が未完成な就学期のお子さまに向けたスキンケアを応援する取り組みを積極的に展開してまいります