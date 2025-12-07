「思い、思われ、振り、振られ」…“恋のニキビ”ジンクスは本当？ 15歳の相談にSUPER BEAVERメンバーが熱い議論

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。

11月28日（金）の放送では、リスナーから寄せられた、ニキビにまつわる恋のジンクス「思い、思われ、振り、振られ」について、メンバーが熱い議論を交わしました。

＜リスナーからのメッセージ＞

SUPER BEAVERの皆さんこんばんは！ 突然ですが、「思い、思われ、振り、振られ」って言葉を知っていますか？ 先日、親戚の家に行ったら叔母に「“思われニキビ”(顎のニキビ)できてるね！」と言われました。その後、家に帰って調べたところ、「思い、思われ、振り、振られ」という、ニキビができる場所に恋のジンクス？があるらしく、顎にできるニキビは誰かに思われているサインだそうです！ ですが、「周りにこんな私のこと好きだと思っている人絶対いるわけなかろう！」「誰なんだ!?」「思い浮かばないよー！」「絶対嘘だ～！」と不信に思っている私であります。ビーバーの皆さんはこの恋のジンクス信じますか？

（ラジオネーム：りんごまんじゅう・群馬県・15歳）

ーー15歳のリスナーから寄せられた可愛らしい質問に、メンバーは笑みをこぼします。

渋谷：15歳が40歳手前になった我々にこの質問をするのは香ばしいですね！

柳沢：おそらく「りんごまんじゅう」は、このジンクス信じたいんでしょうね！

上杉：そうだろうね！ 可愛いですね。

渋谷：ただ朗報があります！ この「思い、思われ、振り、振られ」、これ本当です！

柳沢・上杉・藤原：お〜!?

藤原：ソースは？

渋谷：ソース聞くなよ（笑）。俺に２度とソースを聞くな（笑）!!

上杉：ソース……（笑）。

渋谷：ごめんごめん！ ないって！ そこ切り込まれると思わなかったからびっくりした！

柳沢：でもこういう迷信はありますからね。

渋谷：ほんとにこれは、俺たちの世代というより、もっともっと上の世代から言われてますから。

柳沢：でも確かにこういう、いわゆる迷信系ってどんどん薄れている説はあるよね。

渋谷：そうよ、科学的に。これは圧倒的に何の根拠もなさすぎるけど。

柳沢：けど、単純に、そういった迷信があったという事自体、知らない世代もどんどん増えてるじゃん？

渋谷：そうかもしんない！

上杉：ただただできた“吹き出物”にロマンを馳せるのはいいですね！

柳沢：でも、リーダーの言う通り、ここにロマンを馳せることは決して悪いことじゃない。だって、ロマンがなかったら、ただ「うわ、ニキビできた」ってちょっと嫌な気持ちになるだけじゃん？

上杉：「りんごまんじゅう」は思われたい人がいるのかもしれないじゃん。

柳沢：まあ確かにね！

上杉：そういうようなところにこじつけて、好きな人とかいるんだったら、頑張っちゃいなよっていう気持ち。

柳沢：そうだそうだ！ というわけで、「りんごまんじゅう」を思っている誰かがすぐそばにいるかもしれないので……。

渋谷：“かも”じゃないです！ います!!

藤原：だからソースは!?

全員：（爆笑）。

