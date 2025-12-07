ジンズは12月4日より、ブランド史上最も壊れにくいメガネ「JINS 360°」のキッズ・ジュニア向け「KIDS 360°(キッズ サンロクマル)」を、全国のJINS店舗、JINSオンラインショップにて発売した。

「JINS 360°」は、上下左右に可動する特殊な機構の「全方位可動ヒンジ」により耐久性を大幅に向上し、約150kgの耐荷重試験にも耐え、強度が実証されたメガネ。

一方、同社調査(10月1日～8日、2,272人対象)によって、約半数(46.5%)が「子どもがメガネを壊してしまったことがある」という実態が明らかに。特に「鼻パッド」「ヒンジ」「テンプル」の破損が多く、その原因は「ぶつけた」「知らないうちに壊れていた」「踏んだ」が多いよう。

こうした中、「(大人用だけでなく、)子ども用もほしい!」といった声にこたえるべく、このほど、キッズ・ジュニア向けの「KIDS 360°」を開発。全方位可動ヒンジで、上下左右からの衝撃に強いため壊れにくく、子どもが片手でかけ外しをしてもフレームが歪みにくい仕様となっている。

また、子ども特有のアクティブな動きにも対応するため、テンプルエンドに特殊なパーツ(滑り止め)が施されており、フィット感を高めてズレにくさを追求。衝撃を受けやすい鼻パッドには、耐衝撃性に優れたシリコン製の可動式鼻パッドを採用している。さらに、柔軟性の高い軽量樹脂のテンプルを組み合わせることで、軽やかなかけ心地を実現するなど、壊れにくさとフィット感の両方にこだわった設計となっている。

ラインアップは、KIDS、JUNIORともに2型3種。価格は、標準クリアレンズ代込みで9,900円。12月4日より、全国のJINS店舗およびJINSオンラインショップにて販売される。