メガネの聖地「鯖江」発。「さばえめがね館」のプロが選ぶビジネスにおすすめの3本

NOV. 27, 2025 11:00
Text : 諸山泰三
国内のメガネフレームの95％以上を生産する世界でも有数の「メガネのまち」が福井県の「さばえ（福井市・鯖江市）」だ。映画『おしょりん』などでご存知の方も多いのではなかろうか。

今回訪れた「さばえめがね館（東京店）」は、そんな“さばえ”で作られたメガネフレームを専門で取り扱うメガネ販売専門店。さばえめがね館のオプティカルアドバイザー 杉本弘毅氏にオススメの鯖江産メガネを案内してもらった。

  • 「さばえめがね館 東京店」にてオプティカルアドバイザーの杉本さんに話を聞いた

フレームだけで選ばず、レンズとのバランスを重視してほしい

コンタクトレンズやレーシックが普及したいまも、メガネを好む人は多く、メガネの形状にも大きな変化はない。しかし、消費者の生活スタイルの変化から、メガネの選び方は変化してきている。

「かつては面長の人には横長のデザイン、四角い顔の人には丸いデザインという、顔の形と逆の印象を与えるメガネを選ぶのがセオリーでした。現在は顔の形で決めることは少なくなり、お客さまの好みや趣味趣向に合ったメガネをオススメすることが多いです」（杉本さん）

このため、来店客とのコミュニケーションは欠かせないと杉本さんは言う。特に重要なのは、いま使っているメガネを気に入っているかどうか。気に入っていても気分を変えたいのであれば、まったく違うデザインをすすめることもあるそうだ。

  • 店内には在庫も含めると常時約2,000本のメガネを用意している

杉本さんはメガネが似合うか似合わないかを決める重要なポイントとして、フレームだけでなくレンズも含めてトータルで考えることを挙げる。

「視力の矯正はメガネ選びのうえで欠かせない要素です。フレームだけで選んでしまうと、厚いレンズを入れたときにお客さまの期待とずれたデザインになり、結果的に見づらいとか装着しづらいメガネになってしまうこともあります」（杉本さん）

また、メガネ店や店員によってどこまで重視するかが異なると前置きしつつ指摘するのは、メガネをかけたときにレンズの中央に自分の瞳がくるのが良いということ。

「レンズの光学的な中心と瞳の位置が近いほど視界が良くなり、ほかの人からの見たときの印象も格好良くなります」（杉本さん）

  • 「メガネを作るときには瞳がレンズのどこにくるか確認してほしい」と松本さん

