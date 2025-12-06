ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太が、テレビ静岡・フジテレビ系特番『激論!日本代表ベスト8への道 ―歴代監督×森保JAPANが語る勝利へのリアル―』(7日24:55～)に出演する。

中島颯太

「日本サッカー協会が掲げる“2050年までにワールドカップ優勝”の目標は果たしてかなうのか」をテーマに、サッカー論客と激論を交わしてきた同番組。シリーズ第5弾となる今回は、来年6月に開催が迫る北中米ワールドカップで、「歴代最強」との呼び声も高い森保JAPANが未踏の地「ベスト8」へ進出するためにどう戦うべきかを討論する。

番組では、MCの加藤浩次が「王道のA面」「ディープなB面」の2つの座談会を開く。A面に参加するのは、サッカー日本代表経験のある、中澤佑二、坪井慶介、柿谷曜一朗。そして中島颯太が加わり、ポジションごとに選手をピックアップしながら、ベスト8へ進出するためにどう戦うべきか、様々な視点で徹底的に討論する。

中島は芸能界屈指のサッカー好きで、フットサル「シュライカー大阪」のユースチームに所属していた経歴を持つ。サッカー日本代表が劇的勝利を収めた先日のブラジル戦も現地で観戦したそう。加藤と元日本代表レジェンド陣との座談会は「会話の高速パスが目の前で行われているようだった」とその熱量に終始、圧倒されたようだが、「ベテラン選手を選出すべきと思いますか?」という中島の質問を皮切りに議論がヒートアップする場面も。果敢に質問をぶつけていく姿が印象的だ。

収録後、「今日の収録は夢のようだった」と語った中島。日本代表が勝つためにはサポーターの力も大きい。「みなさんもこの番組を見て一緒に盛り上げていきましょう」と締めくくった。

中島颯太(FANTASTICS) コメント

僕はサッカーがずっと大好きで趣味のひとつなので、今日の収録は夢のような時間でした。

MCの加藤さんをはじめ、元日本代表の中澤さん、坪井さん、柿谷さんとの座談会は、会話の高速パスがずっと目の前で行われているようで、みなさんの熱量を感じました。

今日の収録で、来年の北中米ワールドカップがより楽しみになりました！サッカー日本代表のみなさんの熱い想いとともに、ワールドカップに向けて戦っていきたいなと思います。みなさんもこの番組を見て、盛り上げていきましょう！