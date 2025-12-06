フジテレビは、動画配信サービス・FODとCS放送で『FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025』を独占生中継する。日本代表のキャプテンとして世界で活躍する石川祐希選手が所属するシル・シコマ・モニーニ・ペルージャ(イタリア)、そして、日本屈指の点取り屋・西田有志選手が所属する大阪ブルテオン(日本)の全試合を、FODとフジテレビONE、フジテレビNEXTで生中継する。

『FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025』

『FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025』は、世界8クラブが激突するクラブ世界一を決める頂上決戦。南米、アジア、ヨーロッパ、アフリカの各王者と開催国王者、さらに主催者推薦のワイルドカード枠を加えたクラブが、ブラジル・ベレンで対決する。

出場クラブには、日本屈指の点取り屋・西田有志選手が所属する大阪ブルテオン、そして、日本代表のキャプテンとして世界で活躍する石川祐希選手が所属するシル・シコマ・モニーニ・ペルージャが名を連ねている。

この2クラブが激突するグループステージは、まさに世界の強豪がひしめく“激戦区”。大会は、8チームを4チームずつ２つのグループに分けたグループステージ(総当たり戦)でスタート。各グループの上位2チームが準決勝へと駒を進め、そこからノックアウト方式でクラブ世界一が決定する。

中継スケジュール

＜グループステージPool B＞

・12月16日（火）21時55分～ 【FOD/フジテレビNEXT】

大阪ブルテオン（日本） vs クルゼイロ（ブラジル）

実況：黒瀬翔生／解説：福澤達哉

・12月17日（水）１時25分～ 【FOD/フジテレビNEXT】

ペルージャ（イタリア） vs スウェリー（リビア）

実況：倉田大誠／解説：南部正司

・12月18日（木）１時25分～ 【FOD/フジテレビONE】

大阪ブルテオン（日本） vs ペルージャ（イタリア）

実況：黒瀬翔生／解説：福澤達哉

・12月18日（木）21時55分～ 【FOD/フジテレビNEXT】

ペルージャ（イタリア） vs クルゼイロ（ブラジル）

実況：田淵裕章／解説：福澤達哉

・12月19日（金）１時25分～ 【FOD/フジテレビNEXT】

大阪ブルテオン（日本） vs スウェリー（リビア）

実況：波多江良一／解説：古賀幸一郎

＜準決勝・決勝ラウンド＞

※ペルージャまたは大阪ブルテオンが準決勝に進出した場合のみ中継

・12月21日（日）２時55分～ 【FOD/フジテレビNEXT】

準決勝(1)（Pool A 1位 vs Pool B 2位）

実況：坂井有生／解説：古賀幸一郎

・12月21日（日）６時25分～ 【FOD/フジテレビNEXT】

準決勝(2)（Pool B １位 vs Pool A ２位）

実況：波多江良一／解説：福澤達哉

・12月22日（月）２時55分～ 【FOD/フジテレビNEXT】

３位決定戦

実況：福田浩大／解説：南部正司

・12月22日（月）６時25分～ 【FOD/フジテレビNEXT】

決勝

実況：波多江良一／解説：福澤達哉

解説：福澤達哉氏 コメント

「最大の注目は、やはりペルージャ vs大阪ブルテオン。

イタリアで進化を続けるエース・石川祐希はもちろん、世界が注目するビッグサーバー対決 プロトニスキ（ペルージャ） vs 西田有志（大阪Ｂ）や、世界最高峰のセッター対決 ジャネッリ（ペルージャ） vs ブリザール（大阪Ｂ）など、ここでしか見られない、究極のスター対決は必見です！

“世界一”をかけた戦い、ぜひご覧ください」