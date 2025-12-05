大東エンタープライズが札幌市を中心に全道10店舗を展開する「炭焼ステーキ BEEF IMPACT」は12月1日より、「厚切りサーロインステーキフェア」を全店にて開催した。
同フェアでは、牛の背中の中央部にあたる部位・サーロインのメニューが登場。厚切りでカットした状態で提供する。
価格は、200gが2,530円〜。ランチタイムではカットステーキで登場し、ライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープが付く。
フェア開催は、2026年1月末までを予定しており、なくなり次第終了となる。
