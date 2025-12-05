SBI証券とSBI新生銀行は、2025年12月4日時点で「SBIハイパー預金」の預金残高が5,000億円を突破したと発表した。

待機資金を効率化、提供開始からわずか72日で達成

SBIハイパー預金は、2025年9月23日に両社が連携して提供を開始した円普通預金商品。株式・投資信託などの購入待機資金を預けながら金利を得られ、預金と投資をシームレスに行き来できる点が評価され、個人投資家の間で利用が急速に拡大している。

特に、円普通預金（スタンダードステージ）比で2倍となる年0.42%（税引後 年0.3346%）の金利や、資産運用を後押しする「スタートダッシュキャンペーン」が好評で、取扱開始からわずか72日で5,000億円到達となった。キャンペーンは現在第11弾まで展開中で、今後も拡充予定。

新生銀行は12月に東証プライム上場へ

SBI新生銀行は2025年12月17日に東証プライム市場への新規上場を予定しており、今回の達成を「新たな出発点」と位置付け、企業価値向上とサービス強化を進めるとしている。

SBI証券とSBI新生銀行は、今後もSBIグループ各社と連携し、「顧客中心主義」のもと利便性向上に取り組む方針。

※金利は2025年12月5日時点、変動金利のため変更となる場合あり。利用時はSBI新生銀行の商品説明書を確認のこと。