SBI証券は2025年12月6日（土）より、投資信託「定期売却サービス」において、売却額の新たな指定方式「定率指定方式」「期間指定方式」を追加するとともに、「NISA口座での定期売却設定」を可能にする機能拡充を実施する。

売却方法を3方式に拡充、NISAでも設定可能に

「定期売却サービス」は、保有中の投資信託を毎月決まった金額・比率などで自動売却し、運用を続けながら徐々に現金を受け取れる仕組み。SBI証券は2012年より「定額指定方式」を提供してきたが、リタイア後の計画的な取り崩し需要の増加や、NISA非課税保有期間の無期限化により、サービス改善を求める声が高まっていた。

今回の拡充により、売却方法は以下の3種類となる。

① 定額指定方式

1回あたりの売却金額を指定（1,000円以上、1円単位）

② 定率指定方式（新）

保有口数に対して指定割合（0.1〜50％）で売却

※上限金額の設定が可能

③ 期間指定方式（新）

最終受取年月を指定し、開始月〜最終月までの売却回数で保有口数を均等割りして売却（最大50年・600回）

また、NISA口座（旧NISA含む）でも定期売却設定ができるようになる。非課税枠で積み上げた資産を、計画的に取り崩したいというニーズに応える形だ。

手数料は無料、売却頻度も柔軟に選択可

サービスの概要は以下の通り。詳細は記事末のお知らせページより確認してほしい。

対象商品：SBI証券で預かっている投資信託

（ETF、外貨建てMMF、SBIラップ、ROBOPRO等は対象外）

対象口座：NISA口座、一般口座、特定口座

※ジュニアNISAは対象外

売却コース：毎月／奇数月／偶数月から選択

設定可能日：毎月1〜27日および月末（最終営業日）