SBI証券および証券総合口座を提供するSBIグループの証券各社は、2025年11月25日時点で証券総合口座1,500万口座を突破したと発表した。日本証券業協会の会員262社を対象とした同社調べによると、国内初の実績となる、とのこと。（※1）。SBIグループでは、2023年3月に累計1,000万口座を達成してから約2年半、さらに2025年3月の1,400万口座達成からわずか8カ月で大台に到達した。

※1 SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含む

手数料「ゼロ革命」が拡大の牽引役

同社は2023年9月以降、オンラインでの国内株式売買手数料（※２）の無料化を皮切りに「ゼロ革命」を推進。新NISAでの米国個別株・海外ETF売買手数料無料、米ドル/円リアルタイム為替手数料の無料化（※3）など、投資ハードルを下げる取り組みを加速させてきた。

さらに国内株積立サービス「日株積立」、店頭CFD・暗号資産対応の「SBI CFD」、生成AIを活用した投資情報サービス「朝刊・夕刊」など、サービスラインナップを拡大。こうした戦略が口座数の急伸につながったとみられる、としている。

（※2・※3 対象条件あり）

1,500万口座達成記念キャンペーンを12月1日から

本達成を記念し、「1,500円分のデジタルギフトが当たるキャンペーン」を実施する。

【概要】

開催期間：2025年12月1日（月）〜12月29日（月）

参加方法：SBI証券公式X（旧Twitter）をフォローし、指定ハッシュタグをつけて投稿

特典：1,500円分のデジタルギフト／抽選300名

※詳細は、SBI証券WEBサイトを参照

すでに口座を持つユーザーも参加対象。さらに、2026年以降も顧客向け企画を予定している、とのこと。同社は今後も「顧客中心主義」を掲げ、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」提供を推進し、個人投資家の資産形成を支援していく、としている。