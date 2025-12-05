バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス キラキラver.01、02」(各660円)を1月10日に発売する。

「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス キラキラver.01」、「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス キラキラver.02」は、キラキラ仕様のラメを含んだクリアカラーのレジェンドライダーカプセムがゲットできるアイテム。別売りの「DXゼッツドライバー」にセットして、それぞれのカプセムに応じたLEDの発光演出が発動し、オリジナル音声遊びが楽しめる。

「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス キラキラver.01」

「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス キラキラver.01」のラインナップは、「クウガカプセム（キラキラver.）」「 ブレイドカプセム（キラキラver.）」「フォーゼカプセム（キラキラver.）」「ドライブカプセム（キラキラver.）」「ビルドカプセム（キラキラver.）」「ガヴカプセム（キラキラver.）」の全6種。いずれか1種がランダムで入っている。

「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス キラキラver.02」

「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス キラキラver.02」のラインナップは、「龍騎カプセム(キラキラver.)」「Wカプセム(キラキラver.)」「ウィザードカプセム(キラキラver.)」「リバイカプセム(キラキラver.)」「バイスカプセム(キラキラver.)」「ガッチャードカプセム(キラキラver.)」の全6種。いずれか1種がランダムで入っている。

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 (C)石森プロ・東映