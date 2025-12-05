「追いLINE」とは、相手からまだ返信が来ていないのに、男から続けてLINEを送ってしまうことを指します。気になる女性から既読・未読スルーが続くと、「嫌われたかも」「何かあったかな」と不安になり、つい追いLINEしたくなりますよね。

しかし、追いLINE男から連投してしまうと、かえって印象を悪くしてしまうことも。本記事では、返信をしてこない女性の心理や、男からの追いLINEに対する女性の本音、好印象につながるLINEの送り方まで、分かりやすく解説します。

男から追いラインするべき? 返信をしてこない女性の心理

気になる女性からLINEの返信が来ないと、「俺、何かマズいこと言ったかな…」「今、追いLINEしても大丈夫かな」とソワソワする男性も多いはず。ただそこで、感情のままに男から追いLINEを連発してしまうと、逆効果になるケースも少なくありません。

まずは、そもそもなぜ女性が返信してこないのか。その心理を知るところから始めましょう。

面倒くさい、忘れていた

単純に「今は返信するのが面倒」「あとで返そうと思って忘れていた」というパターンはかなり多いです。LINEの通知がたくさん来るタイプの女性だと、あなたのメッセージが他の通知に埋もれてしまい、そのまま記憶から抜け落ちていることも。

この場合、追いLINE男から「ねえねえ、どうしたの?」と責めるように送ると、面倒くささが増してしまいます。数日あけて、別の話題や必要な要件ができたタイミングで、さらっと送るくらいがちょうど良い距離感です。

忙しくて返信できなかった

仕事・学業・バイトなどでバタバタしていると、LINEを開きっぱなしで返信のタイミングを逃すこともよくあります。この場合、「なんで返してくれないの?」という追いLINE男からのメッセージは、負担に感じられがち。

どうしても確認したいことがあるなら、「忙しかったら時間のあるときで大丈夫だよ」など、相手を気遣う一言を添えると印象が柔らかくなります。

誰に対してもライン出不精

そもそもLINEのやり取りが得意ではなく、誰に対しても返信が遅い人もいます。このタイプは、あなたへの好意の有無に関わらず、返信ペースがマイペースになりがちです。

「LINEの頻度＝好かれている度」と決めつけず、会ったときの態度や表情など“オフラインでの反応”も見て判断するといいでしょう。対面で話す時間を増やすほうが、距離が縮まりやすい場合もあります。

あなたのことを試している

わざと返信を遅らせて、「どのくらい自分に興味があるのか」を試している場合もあります。ここで焦って追いLINE男から何通も送ってしまうと、「この人、すごく必死だな」とマイナスに受け取られてしまいます。

一度送ったら、あとは女性のペースを尊重して待つくらいの余裕を見せたほうが、結果的に好印象につながりやすいです。

関係性をフェードアウトしたい

返信が極端に遅かったり、そもそも返ってこなかったりする場合、残念ながら「このまま自然消滅したい」と思われている可能性もあります。この状況で追いLINE男からしつこく送り続けると、既読スルー・ブロックといった“完全シャットアウト”へ進んでしまうことも。

いったん連絡を控え、時間を置いたうえで、別の形で関係を築き直すかどうか考えたほうが賢明です。

既にブロックしている

何度送っても未読のまま・返信も一切ない場合、すでにブロックされている可能性もゼロではありません。この状況でさらに追いLINE男からメッセージを送り続けても、相手には届いていないうえ、自分の気持ちも消耗してしまいます。

相手の意思と距離感を尊重し、身を引く選択をすることも、大人の余裕ある対応です。

男からの追いラインに女性が抱く印象

同じ男性からの追いLINEでも、内容やタイミングによって、女性の受け取り方は大きく変わります。うまく使えば「マメで優しい」と思われることもあれば、「ちょっと重い」「怖いかも」と感じさせてしまうことも。

ここでは、追いLINE男から送られたときに、女性が抱きやすい印象を整理しておきましょう。

せっかちで余裕がない

短時間で何通も追いLINEを送ったり、「なんで返してくれないの?」と急かすような内容を送ったりすると、「この人、余裕がなくてせっかちだな」と感じられがちです。恋愛では、「少し待てる男」「相手のペースを尊重できる男」のほうが魅力的に映ります。

早朝・深夜などの時間帯も含め、相手の生活リズムを想像しながら送ることが大切です。

粘着質で諦めが悪い

返信がないのに、感情のままに追いLINEを連投してしまうと、「怖い」「ストーカー気質かも」と感じさせてしまうこともあります。「なんで既読無視なの?」「昨日も送ったんだけど…」といったメッセージは、相手に強いプレッシャーを与えます。

反応がないときは、一度引く勇気を持つことが、結果的に自分の印象を守ることにつながります。

暇そうでつまらない

会話が続いていないのに、追いLINE男から「何してるの?」「今ヒマ?」と何度も送られてくると、「この人、暇なのかな」「話題もあまりないし、なんだか退屈」と思われてしまうことも。

ただ用もなく連絡するのではなく、相手が楽しめそうな話題や、共有できるニュース・趣味などを交えて送るほうが好印象です。

嫉妬深そうで怖い

「今誰といるの?」「男の人と一緒?」など、相手の行動を詮索するような追いLINEは、嫉妬深さを感じさせ、「付き合ったら束縛されそう」「ちょっと怖いかも」という印象につながります。

信頼関係を築きたいなら、相手のプライベートに踏み込みすぎないことも、大事なマナーです。

恋の駆け引きを楽しんでいる

一方で、ほどよい追いLINEを「駆け引きの一部」として楽しむ女性もいます。軽い冗談や、相手を気遣う一言など、さりげない追いLINEは「ちゃんと気にしてくれているんだな」と好意的に受け取られるケースもあるでしょう。

ただし、“ほどよさ”を見誤ると一気にマイナスになるので、相手の反応を見ながら慎重に距離感を調整することが大切です。

好感度アップ! 男から送るべき追いラインの例

追いラインするべきタイミングをしっかり見計らいましょう

「男からの追いLINE＝全部NG」というわけではありません。使い方によっては、「気が利く」「きちんとしている」と好印象を与えられる追いLINEもあります。

ここでは、男から送っても問題になりにくく、むしろ好感度アップにつながりやすいパターンを紹介します。

次回の予定を確認する

すでにデートやご飯の約束が決まっている場合、「明日は渋谷駅で18時待ち合わせで大丈夫?」といった確認LINEは、むしろ親切です。場所や時間の行き違いを防ぐリマインドとしての追いLINEは、女性からも「しっかりしているな」と評価されやすいです。

ただし、何度もしつこく確認するのではなく、要点をシンプルに伝えるのがポイント。

店やチケットを事前に予約する

デートで使うお店や、イベント・映画のチケットを事前に押さえておき、その報告として送る追いLINEも好印象です。「今度行くって言ってた○○のお店、予約しておいたよ」「映画のチケット取れたから、当日楽しみにしててね！」など。

あなたの段取り力や、相手の時間を大切にしている姿勢が伝わり、「この人となら安心して出かけられる」と思ってもらいやすくなります。

具合が悪い時に体調を気遣う

女性が「ちょっと体調悪くて…」と話していたときなどに、「その後、体調どう?無理しないでね」といった追いLINEは、思いやりとして受け取られやすいです。

ただし、ここでも連投しすぎず、あくまで“そっと気にかける一言”にとどめておくのがスマートです。

こんな追いLINEはNG! 男から送ると嫌われる追いライン

どれだけ好意があっても、内容を間違えた追いLINE男からのメッセージは、女性にとって負担やストレスの種になってしまいます。ここでは、「これをやると一気に印象ダウン」というNG追いLINEの代表例を押さえておきましょう。

返事を急かす、待っていることをアピールする

「おーい、生きてる?」「返事まだ?」といった、返信を急がせるようなLINEは要注意です。送った本人は軽いノリのつもりでも、女性からすると「せかされている」「責められている」と感じることがあります。

相手にも相手の生活リズムや事情があることを理解し、「返信は相手のタイミング」と捉える余裕を持ちましょう。

相手との妄想にふける

「付き合ったら○○したいね」「結婚したら○○かな」など、まだ関係が深まっていない段階で妄想話を一方的に送るのは危険です。相手からすると、「まだそんな関係じゃないのに」と距離感の違いに戸惑ってしまいます。

自分の頭の中のストーリーをそのままLINEに流さず、現実の関係性に合った内容を心がけましょう。

相手の予定を聞きだそうとする

「次いつ会える?」「今日、誰といるの?」「今どこ?」など、頻繁に予定や居場所を聞き出そうとする追いLINEは、 プライバシーを侵害されているように感じさせてしまうことがあります。 信頼は、相手の領域を尊重することで少しずつ積み上がるもの。 知りたい気持ちがあっても、“聞きすぎない”ことも大切です。

返信しないことに対して怒る

「なんで返事くれないの?」「無視するならもういいよ」など、怒りや不満をストレートにぶつける追いLINEは、確実に印象ダウン。恋愛は「やり取りのスピードを合わせるゲーム」ではなく、「お互いのペースを尊重し合うコミュニケーション」です。

モヤモヤしたとしても、その感情をそのままLINEに乗せるのではなく、落ち着いてから冷静に考え直す余裕を持てると、大人の男性としての魅力も上がります。

男からの追いライン、送り方ひとつで印象が変わる

追いラインは時と場合を選んで送ることが大切です

好意がある相手だからこそ、既読・未読スルーが続くと追いLINE男から送りたくなってしまうもの。ですが、感情のままに連投してしまうと、「重い」「しつこい」と距離を置かれてしまうリスクも高まります。

基本的には、「相手のためになる」「必要性がある」と判断できるときだけ追いLINEを使うのが安全です。それ以外の場面では、相手のペースを尊重しながら、返信が来るまで落ち着いて待てる“余裕のある男”でいたいですね。