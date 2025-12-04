津田健次郎 オススメの“中華まんの組み合わせ"を熱弁！「無限ループになるので気をつけてください」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。11月30日（日）の放送は“好きな中華まん”について熱弁しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「寒くなってきて中華まんのおいしい季節になりましたが、津田さんは中華まんを食べますか？ また、王道の『あんまん』『肉まん』『カレーまん』『ピザまん』の4種類からだと何を選びますか？」

◆津田が大好きな“中華まん”2選

津田：この4種類のなかだったら「肉まん」と「あんまん」なんですよ。基本、セットで食べます。僕のなかでこれは“地獄ループ”だと思っていて、肉まんを食べた後、デザート的にあんまんを食べるじゃないですか。そうすると、口のなかが甘くなって、口直しに肉まんを食べたくなるんですよね。そうしたら、またちょっと甘いものが欲しくなってあんまんを食べる、という無限ループになるので、皆さんも本当に気をつけてください。

僕は、朝から肉まんとあんまんをセットで食べることがわりとあるんです。どちらかだけっていうのはあまりないかもしれない。強いて言うなら“あんまんだけ”っていうのはあります。僕のなかで、肉まんはご飯、あんまんはデザートなんですよ。だから、デザートを食べたいときにあんまんだけを買うことはよくありますね。とはいえ、コンビニに行ったら、だいたいその2つを持っていますもん（笑）。それくらいすごく好きです。

あと、よく中華街とかで売っているでかいやつ。あれはいつでも食べたいですね～！ あんなにおいしいものはない！ 中身が豪華で（中華街に行ったら）だいたいそれとちまきを買ってしまいます。

ただやっぱり、どこのお店で買うかが難しいんですよね。お店のことを知らなかったらわざわざ調べますもん。どこで買うかっていうのはすごく大事なところなので。いやあ、これは盛り上がっちゃうわ（笑）。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/tsuda_speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking