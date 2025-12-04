「7つの休養タイプ」の組み合わせで疲労回復力アップ！ “休養のプロフェッショナル”が疲労の正体を解説

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。11月30日（日）の放送は、日本リカバリー協会代表理事で「休養学」の著者である片野秀樹さんをゲストに迎えて、お届けしました。

◆疲労には肉体的疲労・精神的疲労の2種類がある

今回はスタジオに、日本リカバリー協会代表理事であり、著書「休養学：あなたを疲れから救う」（東洋経済新報社）が20万部を超えるベストセラーとなった片野秀樹さんをお迎えしました。片野さんは神奈川県出身の医学博士で、疲労科学や休養マネジメントを専門に研究しています。企業の働き方改革からスポーツ現場のコンディショニングまで、多方面で活躍する“休養のプロフェッショナル”です。

冒頭、宇賀が「そもそも疲れとは何なのか？」と問いかけると、片野さんは「みなさんは普段、よくわかっていないまま“疲れる”という言葉を口にしているんですよね。疲れにはしっかりと定義があります」と説明します。疲労とは、過度の肉体的・精神的活動のあとに“活動能力が低下している状態”を指すといい、よく使われる「疲労が溜まる」という表現は本来の定義とは異なります。「疲労が出てきているときには疲労感というものが出ます。この疲労感と疲労をみなさんは一緒にしてしまうんですけども、実は別のものなんですね」と指摘します。

また、「疲れた」という感覚は体が発するアラートであり、「危険だよ」「そろそろ休んでね」というサインが“疲労感”だといいます。小山が「心配事（がある状態）でも体が疲れるのか？」と尋ねると、片野さんは「肉体的活動も精神的活動も、どちらも能力を下げます」と回答しました。

◆7タイプの休養を組み合わせて疲労回復力をアップ！

さらに話題は、日本人の“休まない文化”へ。片野さんは、日本人には「働くことを美徳とする価値観」と「周囲の目を気にする全体主義」という特徴があると分析します。そのうえで、週末の休みを「権利ではなく義務」と捉えるべきだと提案。「次のアクションのために自分を整える時間こそが義務」と語り、休むことの重要性を強調しました。

片野さんが体系化した「休養学」は、休養を7タイプに分類しています。まず、生理的・心理的・社会的の3つの休養に分け、さらに細分化しています。

・生理的休養：休息タイプ、運動タイプ、栄養タイプ

・心理的休養：親交タイプ、娯楽タイプ、造形・想像タイプ

・社会的休養：転換タイプ

「休養を上手に組み合わせることで疲労回復が促進されます」と片野さんは説明します。

日常で身近な「入浴」については、血液循環を促す運動タイプになります。「血液を巡らすことが疲労回復を早期におこなうために大切なんですけども、それをやるためには体を軽く動かさないといけないんですね。お風呂もどちらかというと血液の循環を促すので、運動タイプに入れています」と片野さん。

栄養タイプについては「精のつくものを食べる」イメージとは異なり、「胃腸をどう休ませるか」がポイントだといいます。腹八分目や、時には取らないことも、体を休める大切な選択になります。

◆手紙を書くことは休養になる？

番組テーマの“手紙”にちなんで、「手紙を書くことも休養になるのか」という話題にも発展。片野さんは、7タイプの休養をうまく組み合わせるのが大切だと話します。

たとえば、旅行に行って街を散策するのは、転換タイプと運動タイプの休養が同時におこなわれている状態です。「さらにそこでお手紙を書くという行為があれば、自分自身でその方を思い浮かべながら、ある意味では造形・想像といったものを取りながら、より積極的に休養が取れます。私たちはこれを“攻めの休養”と呼んでいます」と片野さんは紹介しました。

また、片野さん自身が「手紙を書きたくなる場所」として、富士山が見えるファミリーレストランを挙げました。「近くに富士山が見えるところに住んでいるんですけども、富士五湖のほとりにファミリーレストランがありまして。そこでコーヒーを飲みながらホッとしたときに手紙を書きたい気持ちにはなります」と語ってくれました。今回の放送では、片野さんが自分自身に宛てた手紙を読み上げる場面もありました。

