Googleはこのほど、「2025年Google検索ランキング」を発表した。調査は1月1日～11月20日、Google検索で昨年と比較し急上昇したキーワードで、今年の話題や流行を反映している。

2025年 Google検索ランキング

今年のトレンドを映す【総合急上昇ランキング】では、「中居正広」が1位、2位「遠野なぎこ」となり、3位には、女性初の内閣総理大臣に指名された「高市早苗」が登場。スポーツ関連では、MLBワールドシリーズ優勝をかけ、大谷翔平選手、山本由伸選手が大活躍した「ドジャース 対 ブルージェイズ」が5位となったほか、9月に日本で3度目の開催となった「東京2025世界陸上」が8位にランクインした。

今年の流行となった”ぬい活”を象徴する【ぬいぐるみ】と一緒に検索されたキーワードでは、世界中の若者から熱狂的人気を集めている「ラブブ」が1位、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が2位にランクイン。また、実写映画が世界中で大ヒットしている「スティッチ」が3位となった。

4月～10月の約半年間に渡って開催された「大阪・関西万博」にて、世界各国が出展した【パビリオン】と一緒に検索されたキーワードを見てみると、翼のようなユニークな建築が話題となった「クウェート」が1位に。また、大理石の天球儀彫刻「ファルネーゼのアトラス」など歴史的作品を一目見ようと多くの人が来場した「イタリア」が2位。以下、3位「未来の都市」、4位「ヨルダン」、5位「オーストラリア」と続き、9位には、現地のマーケットを思わせる迷路のような建物が、歩くだけで異国情緒を楽しめると話題となった「サウジアラビア」がランクインした。

そのほか、【映画】ランキングでは、邦邦画として初めて全世界興業収入が1,000億円を突破した「『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が1位に輝き、続いて、幅広い世代に支持された邦画「国宝」が2位にランクイン。

【歌詞】と一緒に検索された曲のランキングでは、米津玄師書き下ろしの「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌「IRIS OUT」が1位に。TVアニメ「チ。-地球の運動について-」の主題歌であるサカナクションの「怪獣」が7位になるなど、アニメ主題歌が注目を集める結果に。

また、メロディーが浮かんでも、曲名が分からずに検索できないときに便利な【鼻歌検索】では、1位「ダーリン」、2位「怪獣」、3位「クスシキ」に続いて、4位にNetflixのオリジナルアニメ映画「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」の劇中歌HUNTR/Xの「Golden」がランクインした。

【ドラマ】ランキングでは、夫と親友に裏切られて命を落とした主人公が10年前にタイムスリップし、復讐と人生の再構築する「私の夫と結婚して」が1位に。自分の価値観をアップデートしていく姿が共感を生み人気を博している「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が3位にランクイン。また、父を殺害された娘が事件の真相を追う物語「クジャクのダンス、誰が見た?」が4位、テレビ局が生放送中に武装集団によって占拠される「放送局占拠」が6位という結果に。さらに、朝の連続テレビ小説から、「あんぱん」が8位に、「ばけばけ」が9位に登場した。

【アニメ】の1位は、大きな話題を呼んだ「タコピーの原罪」。「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」が2位にランクインした。【ゲーム】では、2月にリリースされた「モンスターハンターワイルズ」が1位に。続いて、10月に世界同時発売された「Pokémon LEGENDS Z-A」が2位となり、この2作は【総合急上昇ランキング】の6位、7位にもランクインしている。

【レシピ】では、ヘルシー、簡単、美味しい、映えるの4拍子がそろうと話題の「せいろ蒸し」が1位に輝いた。3位には、カスタマイズできる楽しさなど若い世代を中心にSNSで話題となり人気となっている「麻辣湯」がランクイン。また、ブラウニーとクッキーが一緒になったお菓子「ブルッキー」が5位、TV番組で紹介されたことをきっかけに注目を集めた「オランダそうめん」が7位、「包まない小籠包」が9位に登場。

共通の興味関心を軸にした、ゆるやかなつながりを指す【界隈】という言葉と一緒に検索されたキーワードランキングでは、1位「もんた」、3位「ぷくぷく」、4位「りょうすけ」など、動画の撮り方やスタイルが人気のインフルエンサーが多く登場。さらに、ワークライフバランスを重視し、時間外労働はしたくないと考えに共感する人々の間で使われる「残業キャンセル」が2位、100円ショップで売られているポーチなどを財布として使う「100均財布」が9位にランクインするなど、世間の動きを反映したキーワードが並んだ。

2025年 都道府県別Google検索ランキング

さらに、今年の各都道府県名と一緒に検索された急上昇キーワードでは、各地での熊被害の増加に伴い26府県で「熊」に関する言葉がランクイン。また、各地で相次いだ「山火事」が8県で、7月30日のカムチャツカ半島付近の地震に伴う「津波」が7県でランクインしている。さらに、令和の米騒動に関連して「備蓄米」への関心も高まり、4県でランクインしている。