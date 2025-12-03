杉浦太陽 子どもたちへの誕生日プレゼントの“絶対ルール”とは？「リクエストは聞きますが」

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHIのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」（毎週土曜14:55～15:00）。

“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、保育園や幼稚園、学校で流行しているもの、子どもたちが日頃考えていること、話題の子ども向け玩具やイベント、さらにはさまざまな分野で活躍するスーパーキッズまで、子どもに関する多彩なトピックを紹介しています。

11月24日（月・祝）は、同番組の特別編として「特別番組TOKYO FMホリデースペシャル『SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～』をオンエア。11月9日に愛知県名古屋市のイオンモール大高で開催された公開収録イベントの模様をお届けしました。公開収録イベントのMCは、FM AICHIのラジオ番組「MORNING BREEZE」パーソナリティ・水城あやのさんが担当しました。「幸せな家族像」をテーマに杉浦が家族について語りました。

ーー杉浦は2007年6月に辻希美さんと結婚。同年11月に長女・希空（のあ）さん、10年12月に長男・青空（せいあ）さん、13年3月に次男・昊空（そら）さん、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、今年8月8日に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、7人家族となりました。

＊

杉浦： 家族が多い分、誕生日だけで年7回あります。クリスマスや父の日、母の日、「いい夫婦の日（11月22日）」など、全て大事にしています。そういった記念日は、家族全員で食事をする、集まると決めているので、それをすごく大事にしています。

水城： 誕生日プレゼントは、サプライズですか？ それともお子さんのリクエストを聞くのですか？

杉浦： 子どものリクエストは聞きますが、サプライズにするものもあります。そうしないと、今どきの子どもは「誕プレ（誕生日プレゼント）何がいい？」と聞くと、「課金！」って言うんですよ。でも、「ゲームの課金はダメだ」と伝えて、新しい自転車にしたり、欲しい服にしたりして1年間、「これをプレゼントにもらったんだ～！」っていうのを大事にしてほしいからです。

水城： そうなんですね。

番組では他にも、リスナーからの質問に杉浦が答える「Q＆Aコーナー」などもオンエアしました。

＜番組概要＞

番組名：特別番組TOKYO FMホリデースペシャル「SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～」

放送日時：11月24日（月・振休）15:00～16:00（生放送）

出演：杉浦太陽（生放送・公開収録）、水城あやの（公開収録）

番組Webサイト：https://www.sbisonpo.co.jp/ad/kodomo-times/