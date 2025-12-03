『エヴァンゲリオン』と“程よい距離感"を保つ理由……公式アパレルブランド「RADIO EVA」加藤トモヒロが語るデザインとの向き合い方

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回の放送は、『エヴァンゲリオン』公式アパレルブランド「RADIO EVA」クリエイティブディレクター・加藤トモヒロさんと、EXILE/FANTASTICSのパフォーマー・世界さんがゲストに登場。ここでは、加藤さんが「RADIO EVA」クリエイティブディレクターとしての“仕事との向き合い方”について語りました。――『新世紀エヴァンゲリオン』（以下：エヴァ）のアニメシリーズ放送当時、碇シンジより1つ年上だった加藤さん。やがて、『エヴァンゲリオン』公式アパレルブランド「RADIO EVA」のクリエイティブディレクターとして、画面のなかの世界に携わることになったときは、どんな気持ちだったのでしょうか？加藤：当時すごく『エヴァ』が好きで、その後、縁があってお洋服の仕事をすることになるのですが、特に20代の頃は仕事が忙しくて、ちょっとアニメから離れていたんですね。それが逆に、『エヴァ』含めアニメと良い距離感ができていたんですよ。“オタクすぎないほどよい距離感”といいますか、オタクっていえるほどのめり込まなかったので。世界：“いい趣味”くらいの感覚ですよね。加藤：はい。そして、今「RADIO EVA」のディレクターという立場ですけど、実はすごく程よい距離感でやれているな、というのが自分のなかにあって。世界：おぉ。加藤：多分『エヴァ』が大好きで「めちゃくちゃファンです」っていう人がこの仕事をやると、「自分はこういうシーンが好きだから」とか、エゴじゃないですけど、自分の（『エヴァ』に対する）熱量だったり、変なこだわりだったりがデザインに出てしまうと思うんです。それに対して僕は、「こういうデザインのほうが、ファンの皆さんには喜ばれるだろうな」と、いい意味で一歩引いて、フラットな視点でデザインができているので、そこは恵まれているなと思います。世界：いいですね。加藤：でも、この仕事の話を最初にいただいたときには、もう舞い上がって地元の友達とかに「うらやましいだろう！」って本当に言ってました（笑）。世界：そうですよね。大好きなアニメの服を作る仕事なんて、選ばれた人にしかできないですから。＜番組概要＞番組名：FM EVA 30.0放送日時：毎週土曜 22:30～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/