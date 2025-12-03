「運動会＆バーベキュー仲間」新しい学校のリーダーズ、ケツメイシ＆湘南乃風との知られざる関係性を明かす

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。11月27日（木）の放送では、SUZUKAとMIZYUがパーソナリティを担当。ここでは、12月14日(日)に開催される音楽イベント［狂宴～KYO-EN～］についてお届けしました。SUZUKA：私たち、新しい学校のリーダーズですが、12月14日(日) Kアリーナ横浜にておこなわれる［狂宴～KYO-EN～］というイベントに出演いたします！ 共演者はケツメイシさん、そして湘南乃風さん、そしてFRUITS ZIPPERさんですね！MIZYU：です！ すごい組み合わせの4組ですね！この4組で、そしてKアリーナ横浜！ 良いね〜！SUZUKA：わしら「Kアリーナ横浜でライブしたい」ってずっと言っててんな！ 1回やったことあるんやったっけ？MIZYU：1回、ももいろクローバーZのオープニングアクトで立ったことあるんだけど、がっつりライブできるの、めちゃめちゃ嬉しいね！SUZUKA：ね！MIZYU：すごい共演だよ？SUZUKA：そうなの！ で、なんかこう「この関係値、初めてなんちゃうん？」みたいな感じでさ、「関係性あるの？」っていう風に思われがちだけど、意外と関係性あんねんな（笑）。MIZYU：意外とあるんです。SUZUKA：しかも全部、わしらにあるよね！ まず、ケツメイシさんとは？MIZYU：ケツメイシさんとは、2年に1度ほど運動会、バーベキューをしています（笑）！SUZUKA：どういうこと？ どういうこと？MIZYU：なんかね、たくさんのそういう会がありまして、あの〜（笑）。SUZUKA：そういう会。MIZYU：なんかよくないけど（笑）。SUZUKA：そういう、ちょっとした会がありまして（笑）。MIZYU：湘南乃風さんもね、そういう会でよくご一緒していて。SUZUKA：はいはい。MIZYU：よくお話をして、先輩のありがたいお話を聞いたりとか。ケツメイシさんも、我々にたくさん興味を持ってくれているというか、リスペクトしてくれているのを、すごい言葉の端々から感じています。SUZUKA：ね！ そして湘南乃風さんとは「青春永遠」という曲で一緒にやらせていただいているので。そこでもできるのかね？ わからんけど。MIZYU：できるのかな？ 最近、結構良い感じに育めているのでね。あの4人と「育めてる」なんて言えてしまうのも不思議ですけど（笑）。育めていると思うので、ちょっとそこも楽しみです。SUZUKA：FRUITS ZIPPERさんは「アソビシステム」っていう事務所同士の仲間ということで。MIZYU：仲間ということで。RINちゃんがすごいね、メンバーのるなぴちゃん(仲川瑠夏)と仲良くて。なんかお家で一緒にご飯食べているらしい。SUZUKA：ね！MIZYU：結構もうそれってさ、家族ぐらい仲良くない？SUZUKA：いつの間にね。MIZYU：私とかが知らない間にすごい仲良くなっていて。SUZUKA：しかもRIN、結構オタ活してるよね、FRUITS ZIPPERの。MIZYU：そうそう、オタクなんだけど、推しが家に来るっていうすごい状況（笑）。SUZUKA：贅沢なオタクやな！ そんな関係性がある、この4組でお届けできるのがすごい楽しみなので、我々らしくぶちかませたらなと思います！MIZYU：はい！ 興味ある方も、興味ない方も、ぜひお越しくださいませ！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info