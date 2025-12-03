新日本プロレスリングは、JR東海「推し旅」企画の一環として、JR東海ならびにSTARDOMとのコラボレーション企画を12月から開始した。昨年に続いて企画され、2026年2月28日までプロレスラーたちによるさまざまなコンテンツを東海道新幹線の車内限定で配信する。

新日本プロレスの棚橋社長(写真左)が得意とするエアギターのポーズをJR東海の丹羽社長(同右)と2人で披露

限定コンテンツにおいて、1月4日で引退する新日本プロレスの棚橋弘至社長と、同日にデビューするウルフアロン選手のクロストークが実現。2人が「挑戦」をテーマに語り合う。前編は12月1日から1月16日まで、後編は1月17日から2月28日まで配信される。新日本プロレスのヒールユニット「HOUSE OF TORTURE」をモチーフにした謎解き「TRAIN OF TORTUREからの脱出」も車内限定で楽しめる。

「JR東海×STARDOM」企画として、スターライト・キッド選手とAZM選手による旅をテーマにしたトークゲーム「私と一緒に旅しよ」を用意。撮りおろし写真とボイスを実装し、クイズに正解しながら進む形式となる。その他、さくらあや選手と玖麗さやか選手によるクロストーク「Bloom＆Shine」、上谷沙弥選手ら6選手が出演する空間音響コンテンツ「H.A.T.E. THE OTHER SIDE 2」なども配信される。

棚橋社長とウルフアロン選手によるクロストークを配信

JR東海「推し旅」に新日本プロレスの選手たちが登場

女子プロレス団体「STARDOM」とのコラボ企画も配信

キャンペーン期間中、東海道新幹線の車内でこれらのコンテンツを体験すると、きっぷ風アクリルキーホルダー(全6種)を特典としてプレゼント。アニメイト秋葉原で乗車証明を提示して受け取る方式となっており、詳細はキャンペーンサイトで確認できる。