乃木坂46賀喜遥香「そんな角度でシュートを入れるんだ!?」同期メンバー・柴田柚菜と“Bリーグ観戦”で大興奮！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。11月27日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、同期メンバーの柴田柚菜（しばた・ゆな）さんと、日本の男子プロバスケットボールリーグ・B.LEAGUE（Bリーグ）の試合を観戦した話やバスケ部だった中学時代の思い出を語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「遥香先生こんばんは。先日『乃木坂配信中』で配信されていた柴田柚菜ちゃんとの千葉ジェッツ観戦動画を観ました！ 仲良しのかきゆなコンビによるバスケ愛やイチャイチャ姿をたくさん観ることができて、すごく幸せな気分になりました！ 遥香先生がバスケ部にいたときは、レイアップシュートやフリースローは得意でしたか？」（神奈川県 23歳）

◆“かきゆなコンビ”でBリーグ観戦！

賀喜：こちらは11月10日（月）に乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で公開された動画についてのメッセージですね。同期の柴田柚菜ちゃんがBリーグをよく観に行っているんですよ。「お仕事が終わったら試合を観に行くんだ～」って言っていて、「かっきーといつか一緒に行きたい！」って言ってくれていたので、今回は柚菜ちゃんに連れて行ってもらった形になるんですけど、千葉ジェッツ対サンロッカーズ渋谷の試合を一緒に観ました！

そこで、試合はもちろんなんですけど、アリーナグルメを2人で食べたり、グッズを買ったりしました！ 千葉ジェッツのイメージカラーが赤なので、唐揚げやドリンクも赤色で、見ても食べてもおいしかったし、グッズも一緒に買ったりして楽しかったです。

私も中学生のときバスケ部だったんですよ。だから、バスケのルールは分かるので、普段から試合を観に行くことはなかったんですけど、すごく楽しくて夢中で見ちゃいました。

でも、バスケ部ではあったんですけど、3年間しかやってなかったので別にそこまで上手ではない……（笑）。ちなみに、私はセンターというゴール下のポジションだったんですけど、スリーポイントラインからシュートを打っても、腕力がなくて届かないから監督に「お前は（シュートを）打つな」と言われて、ドリブルもできないから「お前はドリブルをするな」って言われて（笑）。

“じゃあ、私には何ができるんだ！”ってなったときに、「ゴール下の一番近いところからのシュートを頑張りなさい。あと、ボールがゴールに入らなかったときのリバウンドを取って、もう1回自分でシュートを打つ。それだけ頑張りなさい」って言われて、それはちょっと得意でした。

中学生の頃から、私は今くらいの身長があったので、みんなが外しちゃったリバウンドを取って、味方にパスしたり、自分で2～3回ドリブルしてシュートをしたりしていましたね。

あと、バスケってゴール下でファウルを受けたらフリースローが与えられるんですけど、私はプレッシャーに弱かったからとにかく下手で。キャプテンに「フリースローを練習して」って言われて、よくやっていましたね。

でも、プロの方はやっぱりすごいです！ ポジション関係なく皆さん何でも上手だし「そんな角度でシュートを入れるんだ!?」ってビックリしちゃって、もう虜でした！

「また行きたい！」って思ったし、私は栃木県出身で、栃木にも宇都宮ブレックスという有名なバスケチームがあって、私たちのヒーローみたいな存在なんですよ。だから、柚菜ちゃんと「今度は千葉ジェッツ対宇都宮ブレックスの試合を観に行きたいね！」って約束をしたので、もし行けたら、またお話したいなって思います。「やっぱり、バスケはいいな！」って思いました！ もう1回やりたくなっちゃった！

