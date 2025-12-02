鈴木実貴子ズ、2ndアルバムより「ががが」ライブ映像公開

鈴木実貴子ズが、2026年1月28日にリリースするメジャー2ndアルバム『いばら』に収録される「ががが」を12月3日より各音楽配信サイトより先行シングルとしてリリースすることを発表した。

配信シングル「ががが」のジャケット写真は、10月末の寒空のもと撮影が行われ、体当たりで撮影に臨んだ結果、臨場感溢れる、インパクト大の作品に仕上がった。

また、2025年6月28日に下北沢SHELTERにて開催された「あばら」ツアーのファイナル公演でパフォーマンスされた「ががが」のライブ映像が音源配信に先行してYouTubeに公開された。

12月1日よりスタートする「いばらのみち」と題した路上ライブツアー、12月13日に控えるワンマンライブ「危機一発」、そして、メジャー2ndアルバム『いばら』リリースと、自身に鞭を打つような言葉で活動を表現している鈴木実貴子ズに注目が集まる。

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

「ががが」

https://lnk.to/suzukimikikozu_gagaga

鈴木実貴子ズ

メジャー2ndアルバム『いばら』

2026年1月28日（水）リリース

CRCP-20619 / 価格：¥3,300（税込）

【収録曲】

全10曲収録予定 ※曲数変更の可能性あり

＜ライブ情報＞

️AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』

・12/1（月）〜12/4（木）：徳島県・香川県・愛媛県・高知県

・12/21（日）〜12/25（木）：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県

・2026/1/2（金）〜2026年1月6日（火）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。

️ワンマンライブ「危機一発」

2025年12月13日（土）＠東京・鶯谷ダンスホール新世紀

https://vintage-rock.com/artists_events/suzukimikikozu/

鈴木実貴子ズ Official HP https://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com