LE SSERAFIM、新曲「CELEBRATION」MVティザー公開──KIM CHAEWON、HUH YUNJINが楽曲制作に参加、アイコナ・ポップも作家陣に名を連ねる

LE SSERAFIMが、4月24日にリリースする2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリードシングル「CELEBRATION」のミュージックビデオ・ティザーを、4月22日0時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルおよびグループ公式SNSで公開した。

ティザー映像は、LE SSERAFIMと”怪物”のイメージが交互に映し出される構成。5人のメンバーが巨大な扉を勢いよく開け放って登場するオープニングから、冒頭の一瞬でただならぬ空気を引き寄せる。眉ピアス、緑がかったアイメイクといった衝撃的なビジュアルチェンジも目を引くポイントだ。新曲の激しいビートが流れ出すと、画面はストリートの雑踏の中で踊り狂う5人と、砂漠や雪原を逃げ惑う怪物のショットを行き来し、ラストではステージ上でパワフルなパフォーマンスを見せるLE SSERAFIMと怪物がついに対面する。

映像を通して解禁された音源の一部には、”Time To Celebrate”と繰り返されるフックが印象的に配され、躍動感のあるリズムと強烈なビートが全編を貫く。頭を激しく振りながら前進するヘッドバンギングを取り入れた独特の振付も披露されており、一糸乱れぬキレのあるパフォーマンスは、本編公開への期待をいやが応にも高める。

「CELEBRATION」は、恐怖心を受け入れ、自分自身と向き合う強さを祝福する楽曲。その制作にはKIM CHAEWONとHUH YUNJINがメンバーとして参加しており、自らの内面と対峙してきた経験が、そのままトラックの芯に据えられているかたちだ。”祝福”というテーマにふさわしく、パーティのように誰もが共振できる明るいエネルギーが全体に通底している。

作家陣には、スウェーデン発のエレクトロポップ・デュオ、アイコナ・ポップ（Icona Pop）のキャロライン・ヒェルト（Caroline Hjelt）とアイノ・ジャウォ（Aino Jawo）が名を連ねた。2人は、チャーリーXCXとのコラボ曲「I Love It (feat. Charli XCX)」で米Billboard「Hot 100」7位、英「Official Singles Chart Top 100」1位を獲得したソングライティング・チーム。観客を一気に巻き込むアンセム性と、ダンスフロアに最適化されたポップ・センスが持ち味の彼女たちが、LE SSERAFIMのトラックにどのような化学反応をもたらしているのか楽しみだ。

「CELEBRATION」の音源とミュージックビデオ本編は、4月24日午後1時に公開。楽曲を収録した2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1は5月22日にリリースされる。2023年の1st Studio Album『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりとなるスタジオ・アルバムで、5人のメンバーが”恐怖を知ること”から経験した変化と成長が刻まれた一枚になるという。

LE SSERAFIMは、昨年10月リリースの1st Single『SPAGHETTI』でキャリアハイを更新し、グローバル市場での存在感をさらに押し上げたばかり。本作でも前作に続くヒットへの期待は大きい。加えて、8月14日〜16日に開催される『SUMMER SONIC 2026』への初出演も決定しており、大阪（8月14日）と東京（8月16日）の2都市でパフォーマンスを披露する予定だ。

LE SSERAFIM 2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1 商品情報

発売日

韓国：2026年5月22日（金）／日本お届け日：2026年6月1日（月）予定

予約販売期間

2026年4月13日（月）11:00〜

形態・価格

一般盤（全4形態：BIRCH SCAR／YUSU LILY／PEONY ROOM／TRI ACCORD）

単品3,410円（税込）／ランダム1種

コンパクト盤（全6形態：CLEAN WHITE／CLEAR SILVER／CRYSTAL PINK／INNOCENT GREEN／ABSOLUTE BLUE／PRISTINE RED）

単品2,640円（税込）／ランダム1種

主な購入特典

CD1枚購入ごとに応募抽選用シリアルナンバーを1つ封入（賞品内容は後日発表）

LE SSERAFIM Weverse Shop／UNIVERSAL MUSIC STOREでのセット購入・単品購入に応じて、ホログラム入りフォトカード等のストア別限定特典（先着）

TOWER RECORDS／HMV／Amazonなど店舗別オリジナル特典あり

予約リンク

LE SSERAFIM Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/cnussl2p

UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/ZLik1yhF

※特典は数量限定・先着。形態・仕様は変更になる場合あり。