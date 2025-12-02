バカリズムが「朝ドラ」の脚本を担当…同世代芸人の活躍に有吉「劇団ひとりもとっくに映画監督をやっていて…たいしたもんですよ」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月23日（日）の放送では、2027年前期のNHK連続テレビ小説「巡るスワン」に出演する森田望智（もりた・みさと）さんと、脚本を担当するバカリズムさんについて語りました。

◆有吉、森田望智と相互フォロー

先日、2027年前期のNHK連続テレビ小説のタイトルが「巡るスワン」に決まり、脚本をバカリズムさんが担当することも発表されました。同世代の芸人の活躍に、有吉は「みんなすごいよね。20歳ぐらいから知り合った人たちも、今みんな50歳くらいで、やっぱり、生き残っている人たちは大きな仕事をしているなって。劇団ひとりは、とっくに映画監督をやっていて、バカリズムもドラマの脚本は書いていたけど、朝ドラまで……すごいよね、たいしたもんですよ」と感慨深げに語ります。

また先日、同ドラマでヒロインを務める森田望智さんと仕事で一緒になった有吉。そこで森田さんから、有吉とX（旧Twitter）を相互フォローしていることを明かしてくれたそうですが、そのきっかけを聞かれた際に「俺も、なんか言い出せなくてさ、きっかけが『全裸監督』（Netflix）って……（笑）」と明かします。

続けて、「（全裸監督は）めっちゃ良かったんだよ。だけど『言っていいのかな……？』って思っちゃってさ。そうしたら、森田さんから『多分、私が「全裸監督」をやったときに……』って言ってくれて、『そうなんですよ、でへへ』って（笑）。ただただ情けないおじさんだった」と振り返ります。

昔だったら恥ずかしげもなく言えていたのに、今回は躊躇してしまったことに反省しつつ、「ああいうふうにバシッと言ってもらって（助かった）。私も引き続き応援しております」と森田さんにエールを送る有吉でした。

